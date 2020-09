Syyttäjä kyseenalaistaa Niko Ranta-ahon yllätystunnustuksen: "Ranta-aho ja Tranberg olivat yhdessä ohjaimissa"

Syyttäjä on kyseenalaistanut toisen pääsyytetyn Niko Ranta-ahon tunnustuksen suuressa Katiska-huumejutussa. Syyttäjä Heli Vesaajan mukaan ei ole uskottavaa, että Ranta-aho olisi yksin johtanut laajaa huumeiden maahantuonti- ja levitysorganisaatiota.

Ranta-aho tunnusti yllättäen maaliskuussa lähes kaikki häntä vastaan nostetut syytteet. Toista pääsyytettyä, liivijengi Cannonballin entistä johtajaa Janne Tranbergia, Ranta-aho ei maininnut.

– Ranta-aho on epäuskottavan korostetusti halunnut ottaa vastuuta ja antaa kuvaa (itsestään) organisaation ainoana johtajana. Tällaiseen määrään maahantuontia vaaditaan tietoa siitä, että kenelle ja miten tällaisia määriä saa ylipäänsä kaupaksi, Vesaaja sanoi loppulausunnoissaan oikeudelle.

Vesaajan mukaan Ranta-ahoon liitetyistä ihmisistä ainoastaan Tranbergilla on ollut tällainen levitysorganisaatio valmiina.

– Viittaan tässä Helvetin enkelien osuuteen -- Ranta-aho ja Tranberg ovat olleet yhdessä ohjaimissa ja heidän välillään on ollut selkeä työnjako, syyttäjä sanoo.

Kilohinnat vaihtelivat kuulustelusta toiseen

Syyttäjien mukaan Tranbergin osuudesta huumeiden, lääkkeiden ja dopingaineiden hankkimisessa kertoo sekin, että Ranta-aho oli kuulusteluissa ja oikeudessa "sekoillut" aineiden hinnoista puhuessaan. Toisaalta Ranta-aho oli sanonut olevansa liikemies ja tarkka raha-asioistaan, Vesaaja huomautti.

– Kun häntä on tentattu huumeiden hinnoista, siinä vaiheessa joko petti matikkapää tai sitten hän ei todellakaan tiedä, millä hinnalla mitäkin on hankittu -- kilohinnat vaihtelivat kuulustelusta toiseen. Liikemiehellä raha-asioiden luulisi olevan hyvin hallussa, Vesaaja sanoi.

Syyttäjän mukaan yllätystunnukseen kesken oikeudenkäynnin vaikutti muun muassa se, että näyttö Ranta-ahoa kohtaan oli entisestään vahvistunut.

– Ranta-aho on liikemies ja käy kauppaa kaikella, joka on rahalla mitattavissa. Myös syyn ottaminen niskoilleen on sellainen asia. Toisaalta Ranta-aho on korostanut lojaaliuden merkitystä, Vesaaja lisäsi.

Ranta-aho on itse kertonut, että taustalla oli päätös lopettaa rikollinen elämä ja läheisten sotkeminen rikoksiin. Katiskassa syytettyjen joukossa ovat Ranta-ahon entinen avopuoliso, fitnessurheilijanakin tunnettu Sofia Belorf sekä yksi Ranta-ahon naispuolisista sukulaisista.

Oikeudenkäynti alkoi tammikuussa

Suomen suurimpiin kuuluvassa huumeoikeudenkäynnissä alkoivat tänään syyttäjien loppulausunnot Helsingin käräjäoikeudessa. Perjantaina alkaa puolustuksen osuus, joka jatkuu ensi viikkoon.

Syyttäjien mukaan Tranberg ja Ranta-aho johtivat Espanjasta käsin doping- ja huumausaineiden salakuljetusorganisaatiota. Vuosien 2016–2019 aikana Suomeen tuotiin syytteiden mukaan 17 kiloa kokaiinia, yli 200 kiloa amfetamiinia, reilut satatuhatta ekstaasitablettia ja muun muassa metamfetamiinia, LSD:tä ja hasista.

Poliisin esitutkinnan mukaan rikoshyöty nousi yli kymmeneen miljoonaan euroon. Syytettyjä jutussa on kaikkiaan yli 50.

Oikeudenkäynti alkoi tammikuun lopulla. Käräjäoikeuden mukaan jutun laajuuden takia tuomion laatiminen tulee viemään aikaa.