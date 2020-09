Amorellan hinaaminen kohti satamaa viivästyy – "Ei tässä hosuta, eikä meillä ole mihinkään kiirekään"

Ahvenanmaan rannikolla toissa päivänä karille ajaneen Viking Amorella -matkustajalautan siirto satamaan alkaa aikaisintaan kello 16:n jälkeen tänään, yhtiöstä kerrotaan. On myös mahdollista, että siirto tapahtuu vasta huomenna.

– Sanoimme jo alun perin, että tässä voi mennä pitempään. Ei tässä hosuta, eikä meillä ole mihinkään kiirekään. En tarkkaan tiedä, miksi siirto on viivästynyt, mutta toiset tehtävät vain vievät enemmän aikaa kun toiset, kertoi Viking Linen tiedotusjohtaja Johanna Boijer-Svahnström.

Boijer-Svahnströmin mukaan alukseen ollaan koko ajan radioyhteydessä.

Alus on tällä hetkellä Järsön saaren edustalla, mistä se on tarkoitus siirtää Långnäsin satamaan. Hinaajien oli alun perin määrä aloittaa siirto tänään puoliltapäivin.

Långnäsistä Amorella on aikanaan tarkoitus siirtää Naantaliin korjattavaksi. Lautalalla on edelleen kymmenittäin rekkoja ja henkilöautoja, joiden siirtäminen eteenpäin on niin ikään järjestettävä.