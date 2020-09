Yön uutiskooste: Hallitus päättää uusista matkustusrajoituksista, Valko-Venäjällä ainakin 150 pidätetty mielenosoituksissa

Hallituksen on määrä päättää uusista matkustusrajoituksista

Hallituksen on määrä päättää uusista matkustusrajoituksista alkuiltapäivästä istunnossaan. Sisäministeriö on valmistellut esitystä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) maanantaisten lukujen perusteella. Niiden perusteella sisärajavalvonta olisi palautumassa muun muassa Ruotsista, Norjasta, Virosta ja Saksasta saapuvien matkustajien kohdalla.

Suomeen saa tällä hetkellä matkustaa vapaasti vain maista, joissa on ollut enintään 25 tautitapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Kyseisissä maissa tämä raja on ylittynyt.

Yritysneuvojat kyselyssä: Koronatuista huonoiten toimi Valtiokonttorin kustannustuki

Yrityksille ja yrittäjille tarkoitetuista koronatuista huonoiten toimi Valtiokonttorin jakama kustannustuki, selviää yritysneuvojille suunnatusta kyselystä. Kustannustukea jakaa Valtiokonttori merkittävästi kärsineiden yritysten kiinteiden kulujen kattamiseen.

Kysely suunnattiin kehitysyhtiöiden, Uusyrityskeskusten ja kuntien yritysneuvojille, jotka koronakevään aikana palvelivat koronaan liittyvissä kysymyksissä.

Se toteutettiin Webropol-kyselynä kuun alussa. Siihen saatiin vajaat 300 vastausta, mikä on noin 40 prosenttia kohderyhmästä.

Ainakin 150 pidätetty Valko-Venäjän mielenosoituksissa - poliisi käyttänyt kyynelkaasua

Ainakin 150 ihmistä on pidätetty Valko-Venäjällä keskiviikkona alkaneissa mielenosoituksissa, kertoo maassa toimiva ihmisoikeuskeskus Vjasna. Useita tuhansia valkovenäläisiä lähti osoittamaan mieltään, kun paljastui, että presidentti Aljaksandr Lukashenkan virkaanastujaisseremoniat oli pidetty salaisesti keskiviikkona.

Mellakkapoliisi on käyttänyt mielenosoitusten hajottamiseen muun muassa vesitykkejä sekä kyynelkaasua.

Ainakin Yhdysvallat, Saksa, Slovakia, Tanska, Tshekki, Alankomaat, Latvia ja Liettua ilmoittivat keskiviikkona, etteivät ne tunnusta Lukashenkan asemaa Valko-Venäjän presidenttinä. EU on ilmoittanut saman jo aiemmin. (Lähde: AFP)

Trump haluaa varmistaa tuomarinimityksen, koska uskoo vaalikiistan päätyvän korkeimpaan oikeuteen

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump on kertonut haluavansa varmistaa korkeimman oikeuden tuomarinimityksen, koska uskoo marraskuun presidentinvaalien tuloksen aiheuttavan kiistaa, joka päätyy vielä korkeimpaan oikeuteen. Trumpin mukaan korkeimmassa oikeudessa täytyy tuolloin olla yhdeksän tuomaria.

Trump kertoi näkemyksestään medialle Valkoisessa talossa. Asiasta kertoo muun muassa Washington Post. Lehden mukaan Trump toisti tilaisuudessa väitteensä siitä, että demokraatit yrittäisivät vaalivilppiä.

Korkeimmassa oikeudessa liberaalia linjaa edustanut tuomari Ruth Bader Ginsburg kuoli viime perjantaina. Yhdysvalloissa on siitä saakka riidelty hänen paikkansa täyttämisestä.

Biden: Naisten oikeudet ovat vaarassa, jos korkeimpaan oikeuteen nimitetään Trumpin ehdokas

Yhdysvalloissa demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden sanoo naisten oikeuksien vaarantuvan, mikäli presidentti Donald Trumpin ehdokas nimitetään korkeimman oikeuden tuomariksi. Asiasta kertoo muun muassa New York Times.

Trumpin odotetaan ajavan tehtävään konservatiivia. Korkeimmassa oikeudessa on yhteensä yhdeksän tuomaria. Oikeusaste on ollut konservatiivivoittoinen jo ennen uuden tuomarin nimitystä.

Bidenin mukaan konservatiivituomarin nimitys voisi vaikuttaa esimerkiksi terveydenhuollon maksuihin. Myös aborttioikeuden pelätään tulevan uudestaan korkeimman oikeuden käsittelyyn.

Trump on nimittänyt kaudellaan jo kaksi tuomaria korkeimpaan oikeuteen.

Poliisia ammuttu mielenosoituksessa Louisvillessä - mielenosoitukset liittyvät Breonna Taylorin kuolemaan

Yhdysvalloissa ainakin yhtä poliisia on ammuttu mielenosoituksessa Louisvillessä Kentuckyn osavaltiossa. Louisvillen poliisin edustaja vahvisti ampumisen uutistoimisto AFP:lle, mutta ei antanut tarkempia tietoja tapahtuneesta. Paikallismedian mukaan myös toista poliisia olisi ammuttu. Poliisien vammojen vakavuudesta ei ole toistaiseksi tietoa.

Louisvillessä ja monessa muussa Yhdysvaltojen kaupungissa alkoivat keskiviikkona mielenosoitukset, kun Breonna Taylorin ampumiseen liittyvät syytteet poliisia vastaan tulivat julki. Poliisi ampui 26-vuotiaan mustaihoisen Taylorin kuoliaaksi tämän omassa asunnossa Louisvillessä maaliskuussa.

Nyt nostettuja syytteitä ei kuitenkaan nostettu Taylorin ampunutta poliisia vastaan, vaan toista paikalla ollutta poliisia vastaan. Syytteet nostettiin ampumisesta naapuriasuntoihin ja sen myötä vaaran aiheuttamisesta, ei Taylorin ampumisesta. (Lähde: AFP)

YK ja Britannia kutsuvat koolle ilmastohuippukokouksen Pariisin ilmastosopimuksen vuosipäivänä

YK ja Britannia ovat ilmoittaneet kutsuvansa joulukuussa koolle globaalin ilmastohuippukokouksen. Kokous on määrä pitää 12. joulukuuta.

Päivämäärä on sama kuin viisi vuotta sitten solmitulla Pariisin ilmastosopimuksella, jonka tavoite on pitää maapallon keskilämpötilan nousu selvästi alle kahdessa asteessa suhteessa esiteolliseen aikaan.

Yleisradioyhtiö BBC:n mukaan maailman johtajien toivotaan ilmoittavan uusista mittavista päästövähennystavoitteista joulukuun kokouksessa. Ilmastohuippukokous muistuttaa samalla tulossa olevasta Glasgow’n ilmastokokouksesta, joka siirrettiin koronaviruspandemian vuoksi tältä vuodelta ensi vuoden marraskuulle. (AFP)

New Yorkin Metropolitan-ooppera peruu koko kautensa koronan vuoksi

Yhdysvalloissa New Yorkin Metropolitan-ooppera on ilmoittanut peruvansa koko kauden 2020–2021. Syynä päätökseen on yhä leviävä koronaviruspandemia. Ooppera kuvasi ratkaisua "kivuliaaksi".

Metropolitanin näytökset jatkuvat aikaisintaan syyskuussa 2021.

Metropolitanin toimitusjohtajan Peter Gelbin mukaan koko kauden ja edellisen kauden kahdeksan viimeisen viikon esitysten perumiset aiheuttavat vähintään 154 miljoonan dollarin tappiot. (Lähde: AFP)

Luis Suarezin siirto FC Barcelonasta Atletico Madridiin varmistui

Uruguaylaisen jalkapalloilijan Luis Suarezin siirto espanjalaisesta suurseurasta toiseen on varmistunut. FC Barcelona kertoo verkkosivuillaan, että Suarez siirtyy seurasta Atletico Madridin riveihin.

Suarez, 33, pelasi katalonialaisjätin riveissä kuusi kautta ja voitti sinä aikana neljä Espanjan mestaruutta sekä kerran Mestarien liigan.

FC Barcelonan mukaan Suarezin siirtosumma on kuusi miljoonaa euroa.