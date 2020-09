Eduskunnan täysistunnoissa aletaan käyttää kasvomaskeja

Eduskunnan täysistunnossa otetaan käyttöön kasvomaskit tästä päivästä lähtien. Maskin käyttöä suosittelevat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL ja eduskunnan työterveyslääkäri.

– Realiteetti on, että korona on kiihtymisvaiheessa THL:n antaman tiedon mukaisesti. Tällä toimenpiteellä pyritään nimenomaisesti siihen, että sairauden kiihtymisvaihe saadaan kääntymään laskuun, eduskunnan työterveyslääkäri Anita Pienimäki kertoo STT:lle.

– Olemme menossa kohti syysflunssakautta. Talossa on syysflunssaan viittaavaa oirehtimista, mutta olemme kiitollisia siitä, että koronatapauksia ei sitten kevään ole ollut, hän jatkaa.

THL kertoi tänään uudesta maskisuosituksestaan. Koronaepidemian kiihtymisvaiheessa kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteen lisäksi myös julkisissa sisätiloissa ja yleisötilaisuuksissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää.

Työterveyslääkäri Pienimäen mukaan lähtökohta on se, että kansanedustajat pitävät maskin kasvoillaan myös puheenvuorojensa aikana.

– Puhumiseen liittyvät juuri pisaroiden ja aerosolien lentäminen.

Eduskunnan puhemiesneuvosto on jo aiemmin linjannut, että täysistuntoihin voi osallistua vain 74 kansanedustajaa kerrallaan. Salissa eduskuntaryhmille on varattu turvaetäisyydet mahdollistavat ryhmäkohtaiset paikat. Päätös on voimassa 25. lokakuuta asti.

Myös täysistuntosalin yleisölle varattu lehteri on suljettu.

Pienimäen mukaan kasvomaskisuositukselle ei ole toistaiseksi asetettu määräpäivää, jolloin suositus poistuisi.