Sote-uudistuksen rahoitusmalli voi kääntää kuntien säästöpaineita koulujen ja päiväkotien suuntaan

Sosiaali- ja terveyspalvelu-uudistukseen kaavailtu rahoitusmalli uhkaa ajaa etenkin kasvavia kaupunkeja talousvaikeuksiin ja viedä niiltä työkaluja vastata investointi- ja uudistustarpeisiin jäljelle jäävien tehtäviensä osalta, katsoo Kuntaliitto.

Hallituksen esityksessä on rajattu vaikutuksia kuntatalouteen niin, että muutosta saa tulla suuntaan tai toiseen enintään sata euroa asukasta kohden. Kuntaliitto huomauttaa, että summa on iso suhteessa uuden kunnan talouteen – siis siihen uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen, jossa sote-palvelut ovat siirtyneet kunnilta maakuntien vastuulle.

– On ihmeellistä, miksei vaikutusta voida tasata nollaan, kun kuitenkin on lähdetty siitä, että uudistus sinällään ei kunnan talouden tasapainotilaa muuta. Myös omaisuusjärjestelyt, suhteellisen velkaantumisen kasvu ja sen vaikutus investointikykyyn aiheuttavat suurta huolta, sanoo Kuntaliiton varatoimitusjohtaja Timo Reina.

Sote-palvelujen siirtyminen kuntien vastuulta vie toki ison siivun myös käyttömenojen kasvupaineista.

Samalla kuitenkin iso osa kuntien verotulopohjasta leikkautuu pois ja niiden velkataakka suhteessa tuloihin paisuu, mikä vie etenkin suuremmilta kaupungeilta kykyä investoida. Erityisen iso tämä vaikutus on kuntiin, joille verotulot ovat olleet iso osa tulopohjaa.

– Vaikka menojakin siirtyy, mutta nämä eivät mene aina yksi yhteen, Reina sanoo.

Käytännössä voikin käydä niin, että kunnan etsiessä sopeuttamiskohteita ja rahoja investointeihin luupin alle joutuvat entistä herkemmin sivistystoimen palvelut – siis esimerkiksi koulut ja päiväkodit – joiden painoarvo on kuntien käyttömenoissa nykytilanteessa suurin heti sote-menojen jälkeen.

Rahoitusmalli koronan oloissa .hyppy tuntemattomaan.

Kuntaliitto pitää erittäin huolestuttavana myös sitä, että uudistusta tehdään tilanteessa, jossa korona myllertää sekä kuntien menoja että tulorakennetta isosti. Tämän vuoksi uudistuksen pohjana oleva ajatus eräänlaisesta poikkileikkaustilanteesta ei välttämättä kuvastakaan lähivuosien todellisuutta.

– Se helposti entisestään vääristää näitä laskelmia, se on kuin hyppy tuntemattomaan. Eli pitäisi olla joku tapa tasata näitä koronatyyppisiä muutoksia siirtolaskelmiin, että se ei olisi sillä tavalla halki, poikki ja pinoon, Reina sanoo.

Sote-esityksen lausuntokierros päättyy perjantaina. Reinan mukaan esityksessä on myös rahoitusmallin osalta ”enemmän kuin hienosäädön tarpeita” joihin hallituksen pitäisi nyt tarttua.

Maakuntien todellinen valta epäilyttää

Sote-uudistuksen lausunnoissa nousee esiin huoli siitä, että vaikka vastuu palveluiden järjestämisestä on menossa sote-maakunnille, näyttää uudistus selkeästi lisäävän keskushallintojohtoisuutta.

Useassa lausunnossa katsotaan, että on osin perusteltua, että esitetty uudistus lisää selkeästi valtion ohjausta, kun rahoitus tulee pääosin valtiolta. Silti vaarana on, että esitys rajoittaa sote-maakuntien itsehallintoa liikaa.

– Koska maakunnan itsehallinto on rajallinen ja kapea, on suurena vaarana, ettei maakunnalla itsellään ole tilaa tehdä omia, väestön erityistarpeita vastaavia panostuksia. Maakunnat ovat erilaisia. Väestön erityistarpeisiin vastaavan todellisen itsehallinnon mahdollistamiseksi itsehallintoa on tosiasiassa laajennettava talouden, investointimahdollisuuksien ja omasta organisaatiosta päättämisen suhteen, katsoo Pohjanmaan hyvinvointialueen kuntayhtymä.

Joutuvatko yksityiset jo liian ahtaalle?

Jos viime hallitus oli tuomassa yksityisiä sote-yrityksiä vahvasti mukaan valinnanvapausmallillaan, on tämän hallituksen sote-malli yksityisten suhteen varovainen.

Esityksen mukaan järjestämisvastuussa oleva maakunta voisi hankkia sote-palveluja yksityisiltä toimijoilta, jos se on tarpeen lakisääteisten yhdenvertaisten palvelujen järjestämiseksi ja tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

Ostopalveluna ei sen sijaan saisi hankkia järjestämisvastuun toteuttamiseen kuuluvia tehtäviä, julkisen vallan käyttöä sisältäviä palveluja, sosiaalipäivystystä, terveydenhuollon ympärivuorokautista yhteispäivystystä tai ensihoitopalveluun kuuluvia järjestämistehtäviä.

Monessa lausunnossa pidetään rajausta liian tiukkana.

Oulun kaupunki katsoo pystyneensä monituottajamallilla lisäämään palvelujen tuottavuutta ja hillitsemään osaltaan sote-kulujen kasvua.

– Uudistuksessa tulee turvata monituottajuuden jatkuminen, se linjaa lausunnossaan.

Yksityisiä sote-alan toimijoita edustava Hyvinvointiala ry (Hali) katsoo, että vaarana on palvelujen heikentyminen, jos yksityisten käyttöä rajataan esityksen mukaisesti.

– Sote-maakuntien on voitava itse päättää tarkoituksenmukaisimmista keinoista järjestämisvastuulleen kuuluvien palveluiden tuottamiseksi. Ehdotettu sääntely ei ole tarkoituksenmukainen perustuslain turvaamien riittävien sosiaali- ja terveyspalveluiden varmistamiseksi, Hali katsoo.