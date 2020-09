Oppositio tarjoili kyselytunnilla opetusministerille keinoja kouluväkivallan ehkäisemiseksi – perussuomalaisista ehdotettiin kännyköiden kieltämistä lailla kouluissa

Eduskunnan kyselytunnista käytettiin suurin osa keskusteluun hallituksen mahdollisuuksista ehkäistä kouluissa tapahtuvaa väkivaltaa. Opetusministeri Li Anderssonille (vas.) tarjoiltiin oppositiopuolueista rutkasti keinoja kiusaamisen lopettamiseksi tai vähentämiseksi. Hän kutsuikin kaikki eduskuntapuolueet mukaan laatimaan hallituksen kanssa yhteistä toimenpideohjelmaa kiusaamisen ja yksinäisyyden ehkäisemiseksi.

– Tiedän, että kaikilla ryhmillä on esityksiä ja näkemyksiä siitä, miten asioita pitäisi hoitaa, Andersson sanoi kyselytunnilla torstaina.

Hän painotti, että koulutuksen järjestäjillä, opettajilla ja muilla koulujen aikuisilla on yksiselitteinen lakisääteinen vastuu huolehtia siitä, että lasten oikeus turvalliseen koulupäivään toteutuu.

– Jokainen yksittäinen vakava väkivallanteko tai kiusaamistapaus tarkoittaa sitä, että me yhteiskuntana olemme epäonnistuneet näiden lasten kannalta keskeisten oikeuksien turvaamisessa, Andersson sanoi.

Perussuomalaiset muun muassa ehdottivat lainsäädäntöä kännyköiden kieltämiseksi kouluissa ja kiusaajan siirtämistä toiseen kouluun, mutta näille opetusministeri ei lämmennyt. Anderssonin mukaan Suomen lainsäädäntö turvaa kaikkien oppilaiden oikeuden lähiopetukseen omassa koulussa, eikä koulu voi pakottaa oppilasta huoltajien tahdon vastaisesti vaihtamaan koulua.

Hän sanoi myös uskovansa, että koulujen henkilökunta pystyy itse puuttumaan haitalliseen kännykän käyttöön koulussa.

– Opetusministeri puuttuu vähän toimintamalleihin, jotka liittyvät koulujen arkeen. En ole saanut viestiä opetusalan ammattilaisilta, että tarvittaisiin lakimuutosta kännykkäasiaan puuttumiseksi.

Keskustelun taustalla oli Vantaalla Kytöpuiston koululla viime viikolla tapahtunut kuudesluokkalaisten tekemä vakava väkivallanteko, jossa loukkaantui yksi oppilas.

Alle 15-vuotiaalle voi seurata vahingonkorvausvastuu

Andersson luetteli kosolti toimia, joita hallitus on jo aloittanut tai on aloittamassa koulukiusaamisen vähentämiseksi. Osa niistä on edellisen hallituksen aikana tehdyn asiantuntijaraportin ehdottamia toimenpiteitä.

– Oleellista kouluissa tapahtuvan kiusaamisen vähentämiseksi on, että meillä on yhteiset toimintamallit ja niistä on tietoa, yhteistyö muiden viranomaisten kanssa ja se, että kouluissa on riittävästi aikuisia, joilla on riittävästi aikaa kiusaamisen vastaiseen työhön.

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) huomautti, että väkivalta on rikos, ja vaikka tekijä on alle 15-vuotias, hänelle voi seurata teosta vahingonkorvausvastuu. Henrikssonin mukaan on syytä muistaa, että myös vanhemmat voivat joutua vahingonkorvauksen maksajaksi, jos heidän lapsensa syyllistyy väkivaltaan.

