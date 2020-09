Ei uusia raportoituja koronakuolemia – sairaalahoidossa viruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 21 ihmistä

Suomessa ei ole raportoitu uusia koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia keskiviikon jälkeen, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Yhteensä viruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia on raportoitu Suomessa 343.

Sairaalahoidossa koronaviruksen aiheuttaman taudin vuoksi on 21 ihmistä, ja heistä kaksi on tehohoidossa. Tehohoidossa olevien määrä on vähentynyt kahdella keskiviikon jälkeen ja sairaalahoidossa olevien määrä on vähentynyt yhdellä.

Koko Suomessa 105 uutta tartuntaa

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Suomessa on raportoitu 105 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Viimeisten kahden viikon aikana tartuntoja on raportoitu 502 enemmän kuin niitä edeltävien kahden viikon aikana.

Kahden viime viikon aikana tartuntoja on raportoitu 972, kun niitä edeltäneellä 14 päivän jaksolla tartuntoja raportoitiin 470.

Viimeisten seitsemän vuorokauden aikana tapauksia oli 626, mikä on 280 enemmän kuin edeltävien seitsemän vuorokauden aikana.

Kaikkiaan todettuja koronavirustartuntoja on Suomessa nyt 9 484.