Yön uutiskooste: Koronaviestinnästä saavat eniten kiitosta presidentti ja pääministeri, USA:ssa seitsemän miljoonan koronatartunnan raja rikki

Tulosta voi luonnehtia odotetun kaltaiseksi, sillä Niinistö presidenttinä on nauttinut kansan luottamusta muissakin aiemmissa hänen työtään tai osallistumistaan arvioineissa kyselyissä samoin kuin Marin pääministerinä.

Enemmistö kansasta antoi kyselyssä erittäin tai melko hyvän arvion myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) edustajille (61 prosenttia) ja maan hallitukselle kokonaisuutena (57 prosenttia).

Tutkimuksen toteutti Kantar TNS. Vastaajia oli yli tuhat.

Etelä-Suomi kylpee tänään ja huomenna lämpimässä säässä

Tänään saatetaan päästä nauttimaan jopa yli 20 asteen kesäisistä lämpötiloista ainakin Etelä- ja Itä-Suomessa, sillä kaakosta leviää jälleen uusi lämmin rintama, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Sunnuntaiksi lämmin ilma leviää noin Oulun korkeudelle. Kaikkein lämpimintä säätä ennustetaan sunnuntaina Länsi-Suomeen.

Lappi puolestaan viilenee, ja siellä jäädään alle 10 asteen lämpötiloihin sekä tänään että huomenna.

Keskimääräistä lämpimämmän sään odotetaan jatkuvan ainakin syyskuun loppuun, vaikka huippulukemiin viikonlopun jälkeen ei enää yllettäisikään.

Säteilyhälytyksiä pärähti soimaan tarkkailuasemilla sateiden seurauksena - ei vaaraa terveydelle, kertoo Säteilyturvakeskus

Säteilyturvakeskuksen (STUK) tarkkailuasemilta tuli myöhään perjantaina ilmoituksia säteilytasojen noususta. Pelastuslaitos sai säteilyhälytyksen Paraisten Houtskarista iltakymmeneltä sekä Eurajoelta puolenyön jälkeen.

Pelastuslaitoksella ei ollut tehtävää. STUKin mukaan molemmat hälytykset johtuivat Länsi-Suomen yllä liikkuneesta sadealueesta, joka painoi ilmassa olevia luonnollisia radioaktiivisia aineksia kohti maanpintaa ja kasvatti säteilytasoja mittausasemilla.

Nyt mitatut säteilytasot olivat vielä luonnollisen taustasäteilyn vaihteluvälin sisällä, eikä niistä ole vaaraa terveydelle.

Ukrainassa ainakin 25 ihmistä on kuollut sotilaskoneen pudottua maahan Harkovan alueella

Ukrainassa 25 ihmistä on kuollut sotilaskoneen pudottua maahan Harkovan alueella, kertovat maan viranomaiset uutistoimisto Tassin ja uutiskanava CNN:n mukaan. Lisäksi kaksi ihmistä on vakavasti loukkaantunut. Loukkaantuneiden kerrotaan olevan kriittisessä tilassa.

Ukrainan ilmavoimien mukaan Antonov-26-kuljetuskoneen kyydissä oli miehistöä ja kadetteja. Viranomaisten mukaan koneessa oli yhteensä 27 ihmistä.

Harkovan alue on Ukrainan itäosassa lähellä Venäjän rajaa, muutama sata kilometriä luoteeseen Donetskista ja Luhanskista, jossa Ukrainan hallituksen joukot ovat taistelleet Venäjän tukemia kapinallisia vastaan jo vuosia. (Lähde: AFP)

Mediat: Trump tehnyt valintansa korkeimpaan oikeuteen, ennakkosuosikki Amy Coney Barrett päätymässä ehdolle

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kertonut julkistavansa ehdokkaansa korkeimpaan oikeuteen lauantaina, mutta yhdysvaltalaismediat kertovat, että valinta on jo tehty.

Trumpin ehdokas on mediatietojen mukaan ennakkosuosikkina pidetty konservatiivinen tuomari ja juristi Amy Coney Barrett, 48. Nimettömänä pysytelleet hallinnon lähteet kertoivat valinnasta useille medioille, kuten New York Timesille ja CNN:lle.

Jos senaatti vahvistaa presidentin ehdokkaan, tämä nousee korkeimman oikeuden yhdeksänneksi tuomariksi edesmenneen liberaalituomari Ruth Bader Ginsburgin tilalle. (Lähde: AFP)

WHO varoittaa koronakuolemien nousevan maailmanlaajuisesti jopa yli kahteen miljoonaan

Maailman terveysjärjestö WHO varoittaa koronavirukseen liitettyjen maailmanlaajuisten kuolemien määrän kasvavan nykyisestä vajaasta miljoonasta yli kaksinkertaiseksi, jos tartuntoja ei pidetä kurissa.

Johns Hopkins -yliopiston seurannan mukaan kuolemia on kirjattu maailmalla jo yli 987 000, joista yli 200 000 Yhdysvalloissa, reilut 140 000 Brasiliassa ja yli 90 000 Intiassa.

Monissa Euroopan maissa on tiukennettu jälleen rajoituksia koronaviruksen toisen aallon kasvattaessa tartuntamääriä. (Lähde: AFP)

USA:ssa seitsemän miljoonan koronatartunnan raja rikki

Yhdysvalloissa ylitettiin perjantaina seitsemän miljoonan koronatartunnan raja. Luku on maailman korkein. Asia selviää John Hopkins -yliopiston seurannasta.

Seuraavaksi eniten tartuntoja on Intiassa, jossa lukema on 5,8 miljoonaa. Kolmantena listauksessa on Brasilia, jossa on todettu 4,7 miljoonaa tartuntaa.

Yhdysvalloissa on tähän mennessä raportoitu yli 203 000 koronaan liittyvää kuolemantapausta. Tämäkin luku on maailman korkein. (Lähde: AFP)