Koronapandemia uhkaa syödä Lapin matkailijat, mutta koirat eivät lakanneet syömästä – yrittäjät iloitsevat rekikoirien avuksi kiiruhtaneista ihmisistä

Koronapandemia ja koronan takia asetetut matkailurajoitukset uhkaavat Lappia turistikadolla. Lapissa olevat tuhannet rekikoirat eivät ole kuitenkaan lakanneet syömästä. Yrittäjillä onkin ollut pohtimista siinä, kuinka koirille saadaan yhä muona kuonon eteen, kun tulot uhkaavat korona-ahdingossa ehtyä.

Joissakin yrityksissä on polkaistu käyntiin muun muassa kummitoimintaa koirien ruokakuluja kattamaan. Syötteen eräpalveluissa oli hyviä uutisia kerrottavana vain noin puoli viikkoa toiminnan aloittamisen jälkeen.

– Nyt näyttää siltä, että meidän laumalle on ainakin seuraava ruokakuorma taattu, kertoo STT:lle yrittäjä Johanna Määttä.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Kummitoiminta on alkanut onnistuneesti myös All Huskies -yrityksessä.

– Tähän on lähtenyt mukaan aika hyvin sekä yksityiset ihmiset että yritykset, sanoo yrityksen toimitusjohtaja Pauliina Tirkkonen.

Vuodessa kymmenien tuhansien eurojen ruokakulut

Määtän ja Tirkkosen mukaan rekikoirien perusruokakulut vuodessa ovat noin 300–500 euroa koiraa kohden. All Huskiesilla koiria on 69, Syötteen eräpalveluilla puolestaan 92. Molemmissa yrityksissä pelkät koirien ruokakulut nousevat vuodessa kymmeniin tuhansiin euroihin. Tämän päälle tulevat vielä eläinlääkäri- ja mahdolliset muut kulut.

– Kummius kattaa osan näistä koiran ruokakuluista. Kyllä meillä on vahva tarkoitus mennä yli tämän korona-ajan kaikkien 69 koiran kanssa, Tirkkonen toteaa.

Kummankaan yrittäjän tiedossa ei ole, että rekikoiria olisi jouduttu tähän mennessä lopettamaan korona-ahdingon takia. Koirien lopettamisia tilanteesta johtuen ei ole myöskään Tunturi-Lapin alueen valvontaeläinlääkäri Raisa Kiimamaan tiedossa.

– Uskon, että rakkaudesta rekikoiriin kaikki tekevät parhaansa, että se jäisi toteutumatta, Määttä sanoo.

– Siihen vaikuttaa lähtökohtaisesti jokaisen yrityksen taloustilanne ja se, kuinka pitkään tämä tilanne tulee jatkumaan.

Kiimamaan mukaan Lapissa on arviolta noin 5 000–8 000 rekikoiraa.

Kaikista rekikoirista ei saa sohvaperunaa

Korona-ahdingon takia on mietitty läpi kaikki vaihtoehdot. Tirkkosen mukaan koirien lopettaminen ei ole vaihtoehto heille.

– Jos tulee todella tiukat paikat, niin on mietitty, että vanhemmille koirille etsittäisiin uusia koteja, esimerkiksi toisten koirien kaveriksi tai pikku valjakkoon juoksemaan, hän sanoo.

Ihan mihin tahansa kotiin rekikoira ei kuitenkaan sovi.

– Meiltä lähtee koira ainoastaan paikkaan, missä on ennestään koira. Se on ihan sama, minkä rotuinen se on. Nämä ovat laumakoiria, joten ne tarvitsevat kaverin. Ne ovat vähän hukassa yksin.

Sohvaperunaksi kaikista rekikoirista ei myöskään ole.

– Etenkin nämä koirat tarvitsevat hyvin aktiivista tekemistä, eli ovat liikkuvia koiria. Ne tarvitsevat paljon liikettä tai muuten ne turhautuvat, Määttä toteaa.

"Husky-yrittäjä voi hyvin, kun koira voi hyvin"

Tirkkonen painottaa, että rekikoirien lopettaminen on kestämätöntä. Esimerkiksi koirien korvaaminen myöhemmin tilanteen parannuttua olisi vaikeaa ja aikaa vievää, sillä pennun valmiiksi rekikoiraksi kouluttaminen kestää useamman vuoden.

– Koiria ryhdytään harjoittamaan 6-9 kuukauden ikäisenä, vuoden kahden ikäisenä se tekee jonkin verran töitä, mutta parhaimpaan vetokuntoon se tulee aikuisena, lähempänä kolmea vuotta, Määttä kertoo.

– Ja työikäiset koirat paranevat vuosi vuodelta työhommissa, joten meille ne ovat korvaamattomia. Ne ovat sekä meidän työntekijöitä että perheenjäseniä, Tirkkonen sanoo.

Tirkkosen mukaan koirien lopettaminen olisikin yrittäjille kaikilla tapaa erittäin vaikea paikka. Myös Määttä korostaa sitä, että husky-yrittäjä voi hyvin, kun heidän koiransa voivat hyvin.

– Tällä hetkellä meillä on vielä mahdollisuus pitää koirista yhtä hyvin huolta kuin on tähän asti pidetty. Ja kun koirille on evästä, niin sitten syödään mekin.