Oikeusministeri Henriksson ei pidä maskipakkoa tarpeellisena

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson (r.) ei pidä tarpeellisena, että Suomessa otettaisiin käyttöön maskipakko.

– Ainakaan näin ensivaikutelman perusteella se ei mielestäni ole, mitä me tänne Suomen maahan tarvitsemme. En näe, että olisi mielekästä, että poliisi rupeaisi sakottamaan ihmisiä siitä, että nämä eivät käytä maskia, ministeri sanoo STT:lle.

Hän myös arvioi, että maskipakkoon voisi liittyä perustuslaillista problematiikkaa, jota pitäisi tutkia, jos asiaa lähdettäisiin ajamaan eteenpäin.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Sosiaali- ja terveysministeriö on se ministeriö, joka on tästä vastuussa, ja vastuuministeri on Krista Kiuru (sd.). Mutta itse kyllä näen, että tähän liittyisi sellaista problematiikkaa, joka vaatisi tarkempaa tarkastelua, ja valtiosääntöoppineilla olisi tässä tekemistä.

Maskipakon sijasta oikeusministerin mukaan Suomessa pitäisi pärjätä suosituksilla.

– Toivon, että Suomessa pärjätään vahvoilla suosituksilla ja luotetaan siihen, että pikkuhiljaa kansalaiset ymmärtävät, että maskisuositus on hyvä asia ja että maskia on syytä pitää mukana ja käyttää paikoissa, joissa on enemmän ihmisiä.