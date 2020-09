Yön uutiskooste: Valko-Venäjän ulkoministeri syyttää länsimaita "kaaoksen" kylvämisestä, nainen kuoli Kuopiossa jäätyään auton alle puristuksiin

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on nimittänyt korkeimman oikeuden tuomariehdokkaakseen arvokonservatiivina tunnetun tuomarin ja juristin Amy Coney Barrettin , jota pidettiin kisan vahvana ennakkosuosikkina.

Ehdokas siirtyy seuraavaksi senaatin hyväksyttäväksi. Koska senaatti on republikaanienemmistön hallussa, Barrettin hyväksyntää pidetään lähes varmana.

Barrett korvaa edesmenneen liberaalituomari Ruth Bader Ginsburgin. Demokraatit presidenttiehdokas Joe Bidenin johdolla ovat vaatineet nimityksen lykkäämistä marraskuun vaalien yli.

Presidenttiehdokas Biden vetoaa senaattiin Trumpin ehdokkaan nimityksen lykkäämiseksi vaalien yli

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Biden vetoaa senaattiin, jotta presidentti Donald Trumpin ehdokkaan nimitystä korkeimpaan oikeuteen ei otettaisi äänestykseen ennen marraskuun presidentinvaaleja.

Bidenin mukaan senaatin ei pitäisi täyttää korkeimman oikeuden paikkaa ennen kuin Yhdysvaltain kansa on saanut valita seuraavan presidentin ja kongressin.

Biden esitti kommenttinsa heti sen jälkeen, kun Trump oli julkistanut ehdokkaakseen konservatiivituomari ja juristi Amy Coney Barrettin. Trump puolestaan ennakoi ehdokkaansa saavan "hyvin nopean" hyväksynnän republikaanienemmistöisessä senaatissa. (Lähde: AFP)

Valko-Venäjän ulkoministeri syyttää länsimaita "anarkian ja kaaoksen" kylvämisestä

YK:lle videoyhteyden välityksellä puhunut Valko-Venäjän ulkoministeri Uladzimir Makei syyttää länsimaita "anarkian ja kaaoksen" kylvämisestä Valko-Venäjälle.

Makei puolusti Valko-Venäjän elokuussa järjestettyjen presidentinvaalien tulosta, jossa ministerin mukaan Valko-Venäjän kansa valitsi "vakaan ja hyvinvoivan" valtion. Vaaleista käynnistyi yhä jatkuva hallinnon vastainen protestiliike.

Useat maat EU:ssa ja muualla katsovat Valko-Venäjän vaalien olleen vilpilliset. Muun muassa Ranskan presidentti Emmanuel Macron on sanonut, että Valko-Venäjän johtajan Aljaksandr Lukashenkan on luovuttava vallasta.

Saksojen jälleenyhdistymisestä pian 30 vuotta, idän ja lännen erot eivät ole täysin kadonneet

Saksojen jälleenyhdistymisestä tulee viikon kuluttua kuluneeksi 30 vuotta. Saksan demokraattisen tasavallan ensimmäisissä vapaissa, mutta myös viimeisiksi jääneissä vaaleissa valittu parlamentti päätti DDR:n liittyvän Saksan liittotasavaltaan 3. lokakuuta.

Kolmen vuosikymmenen aikana itäisten osavaltioiden bruttokansantuote ja kansalaisten elintaso ovat moninkertaistuneet, mutta entisen Länsi-Saksan alueen tasoa ne eivät ole aivan saavuttaneet.

Idän ja lännen ero näkyy myös kansalaisten asenteissa. Liittohallituksen tuoreen raportin mukaan 91 prosenttia läntisen Saksan asukkaista pitää demokratiaa parhaana hallintomuotona. Entisen Itä-Saksan alueen asukkaista samaa mieltä oli 78 prosenttia.

Sveitsiläiset äänestävät EU-maahanmuutosta ja hävittäjähankinnasta

Sveitsissä järjestetään tänään kansanäänestyksiä, joissa kysytään kansalaisten kantaa muun muassa maahanmuuttoon ja hävittäjähankintaan.

Oikeistopopulistisen SVP-puolueen ehdotuksen mukaan Sveitsin pitäisi rajoittaa maahanmuuttoa Euroopan unionin alueelta neuvottelemalla uusiksi EU:n kanssa solmittu sopimus ihmisten vapaasta liikkuvuudesta. Mielipidekyselyiden perusteella enemmistö kansalaisista vastustaa aloitetta.

Toisessa äänestyksessä kansalaiset päättävät siitä, jatkuuko hanke Sveitsin ilmavoimien vanhojen Hornet-hävittäjien korvaamiseksi. Kyselyt ennustavat enemmistön äänestävän uusien hävittäjien ostamisen puolesta. (Lähde: AFP)

New Yorkin osavaltiossa yli tuhat uutta koronatartuntaa ensimmäistä kertaa sitten kesäkuun

Yhdysvalloissa New Yorkin osavaltiossa on raportoitu yli tuhannesta uudesta koronavirustartunnasta vuorokauden sisällä ensimmäistä kertaa sitten alkukesän. New York oli Yhdysvaltain koronaepidemian ensimmäinen polttopiste.

Viimeksi vastaavia tartuntamääriä kirjattiin osavaltiossa 5. kesäkuuta, käy ilmi osavaltion kuvernööri Andrew Cuomon toimiston julkaisemista tilastoista.

Perjantain aikana testejä tehtiin osavaltiossa lähes 100 000, eli hieman yli prosentilla testatuista todettiin tartunta.

Koko maassa tartuntoja on todettu pandemian aikana yli seitsemän miljoonaa. (Lähde: AFP)

Nuori nainen kuoli Kuopiossa jäätyään kotipihallaan auton alle puristuksiin

Nuori nainen on kuollut Kuopiossa jäätyään henkilöauton alle puristuksiin, kertoo Itä-Suomen poliisi. Poliisin mukaan onnettomuus tapahtui naisen kotipihalla.

Poliisi tutkii kuolemaan johtaneita tapahtumia ja tiedottaa niistä lisää aikaisintaan sunnuntai-iltapäivänä.

Pelastuslaitos sai hälytyksen onnettomuudesta lauantaiaamuna ennen kello kahta.

Kansalaisaloite EU:n elpymispaketista etenee eduskuntaan

Kansalaisaloite EU:n elpymispaketista saavutti 50 000 allekirjoituksen rajan myöhään lauantai-iltana. Aloitteessa vaaditaan kansanäänestystä, koska elpymispaketin taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset edellyttävät kansan laajaa hyväksyntää.

Aloitteen vastuuhenkilöitä ovat Perussuomalainen Nuoriso -järjestön johtajat.

Kansalaisaloite etenee eduskunnan käsiteltäväksi, jos se on kerännyt vähintään 50 000 kannatusilmoitusta kuuden kuukauden kuluessa.

Käsittely itsessään ei kuitenkaan merkitse, että kansalaisaloitteen ehdotus hyväksyttäisiin.

Koronaelpymispaketista saavutettiin poliittinen sopu EU-jäsenmaiden kesken heinäkuussa. 750 miljardin euron talouden tukipaketti rahoitetaan komission ottamalla lainalla.

Suomen hallitus on painottanut, että elvytysratkaisu on kertaluonteinen.