Metsähallituksen suojelubiologin Jouni Koskelan mukaan mahdollisia syitä suuren eroon lukumäärissä on useita. Hänen mukaansa viime vuonna kalanpyydyksiin kuoli poikkeuksellisen monta kuuttia. Myös keskustelu asian tiimoilta on voinut vähentää verkkokalastusta, tai heinäkuun alun huono sää on voinut pitää kalastajat poissa vesiltä.

Koskelan mukaan lisäksi esillä on ollut arvioita siitä, että ihan kaikki verkkoon jääneet norpat eivät tule viranomaisten tietoon, koska niistä ei ilmoiteta.

