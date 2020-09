Ravintoloiden aukioloaikoja ollaan rajoittamassa – hallitus koolla kärjistyneen koronatilanteen takia iltapäivällä

Ravintoloiden aukioloajat ovat näillä näkymin lyhenemässä huolestuttavan koronatilanteen takia. Hallitus kokoontuu iltapäivällä Säätytaloon neuvottelemaan yökerhojen ja baarien koronarajoituksista, koska tautitilanne on pahenemassa eri puolilla maata.

Aukioloaikoihin on näillä näkymin tulossa rajoituksia, minkä lisäksi esillä on ollut asiakaspaikkojen vähentäminen. Neuvotteluita käydään Säätytalossa kello 16 alkaen, mitä ennen sopua haetaan ministereiden avustajien kesken.

Ilta-Sanomien mukaan yökerhot ja baarit suljettaisiin kello 24, mutta lehdellä ei ollut iltapäivällä tietoa, olisiko päätös valtakunnallinen vai koskisiko se vain pahimpia korona-alueita.

Yritysten edun ja koronarajoitusten yhteensovittaminen on ollut neuvotteluissa STT:n tietojen mukaan vaikeaa. Neuvotteluissa on tiettävästi haettu valtakunnallista ratkaisua, mutta esillä on ollut, että tiukimmat rajoitukset kohdistettaisiin sinne, missä tautitilanne on huono.

Valmistelutyöhön on kulunut aikaa, koska työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) johdolla on samaan aikaan selvitelty rajoitusten taloudellisia vaikutuksia ja sitä, miten myös ravintoloita voisi niiden ahdingossa tukea.

Näin ravintoloiden aukiolo on korona-aikana vaihdellut

Kevään poikkeusolojen aikana ravintolat olivat suljettuina huhtikuun alkupuolelta kesäkuun alkuun saakka. Vain ruuan myynti ulos oli sallittua.

Kun ravintolat aukesivat asiakkaille kesäkuun alussa, niiden aukioloa rajoitettiin kello 23:een illalla ja anniskelu oli sallittua vain kello 9–22. Juhannuksen jälkeen ravintoloille sallittiin ovien pitäminen auki kello kahteen asti yöllä. Aukiolojen rajoitukset päättyivät kokonaan 13. heinäkuuta.

Senkin jälkeen ravintoloiden on pitänyt huolehtia asiakkaiden välisistä 1–2 metrin turvaväleistä, minkä takia jokaisella on pitänyt olla istuinpaikka pöydän tai baaritiskin ääressä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) on kertonut julkisuudessa, ettei hän aio esittää nyt ravintoloiden tai yökerhojen sulkemista kokonaan, mutta että senkin pitää olla keinovalikoimassa, jos epidemia kiihtyy. Hallituksen nyt käsittelemää asetusta voitaisiin tarkastella epidemiatilanteen mukaan viikoittain tai enimmillään kuukausittain.