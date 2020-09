Ravintoloiden suljettava ovensa viimeistään kello 01, anniskelu loppuu tuntia aiemmin – uudet rajoitukset voimaan ensi viikolla

Ravintoloiden on lopetettava anniskelu viimeistään kello 24 ja suljettava ovensa tuntia myöhemmin, kun uudet rajoitukset tulevat voimaan ensi viikolla. Rajoitukset koskevat koko maata.

Hallitus päätti uusista rajoituksista koronaepidemian hillitsemiseksi neuvotteluissaan tiistaina, ja ne tulevat voimaan ensi viikon torstaina eli 8. lokakuuta.

Samalla varaudutaan jo siihen, että tautitilanteen pahentuessa tietyllä alueella aukioloaikoja supistetaan entisestään. Jos jollain alueella siirrytään taudin leviämisen kiihtymisvaiheeseen, pitää anniskelu lopettaa jo kello 22 ja ovet sulkea tuntia myöhemmin. Tilannetta ja mahdollista rajoitusten muuttamista arvioidaan viikoittain.

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiuru (sd.) sanoi illan tiedotustilaisuudessa, että ravintoloita koskevia uusia rajoituksia tarvitaan, koska tautitapauksia ja altistumisia on tullut viime viikkoina runsaasti esille nimenomaan ravintoloihin liittyen.

Samalla koko koronatilanne on huonontunut nopeasti ja viranomaisten antamat tiedot taudin leviämisestä ovat Kiurun mukaan hälyttäviä.

– Virus on keskuudessamme, ja meidän on yhdessä tehtävä toimia sen leviämisen ehkäisemiseksi, Kiuru sanoi.

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) kertoi hallituksen valmistelevan muutoksia jo aiemmin käytössä olleeseen kustannustukeen, jotta se soveltuu jatkossa paremmin paitsi ravintola-alalle, myös matkailu- ja tapahtuma-aloille.

– Tärkeintä olisi saada malli, joka on mahdollisimman yleiskattava, että mahdollisimman moni ala pääsee sen alle, Lintilä sanoi.

Hänen mukaansa esitys on tarkoitus saada käytäntöön jo marraskuun lopulla.

Näin ravintoloiden aukiolo on korona-aikana vaihdellut

Kevään poikkeusolojen aikana ravintolat olivat suljettuina huhtikuun alkupuolelta kesäkuun alkuun saakka. Vain ruuan myynti ulos oli sallittua.

Kun ravintolat aukesivat asiakkaille kesäkuun alussa, niiden aukioloa rajoitettiin kello 23:een illalla ja anniskelu oli sallittua vain kello 9–22. Juhannuksen jälkeen ravintoloille sallittiin ovien pitäminen auki kello kahteen asti yöllä. Aukiolojen rajoitukset päättyivät kokonaan 13. heinäkuuta.

Senkin jälkeen ravintoloiden on pitänyt huolehtia asiakkaiden välisistä 1–2 metrin turvaväleistä, minkä takia jokaisella on pitänyt olla istuinpaikka pöydän tai baaritiskin ääressä.

Perhe- ja peruspalveluministeri Kiuru on kertonut julkisuudessa, ettei hän aio esittää nyt ravintoloiden tai yökerhojen sulkemista kokonaan, mutta että senkin pitää olla keinovalikoimassa, jos epidemia kiihtyy. Hallituksen nyt käsittelemää asetusta voitaisiin tarkastella epidemiatilanteen mukaan viikoittain tai enimmillään kuukausittain.

Moni alue on jo nyt määritelmällisesti kiihtymisvaiheessa

THL on määritellyt, että alue, kuten maakunta tai sairaanhoitopiiri, on kiihtymisvaiheessa, kun koronaviruksen alueellinen ilmaantuvuus on noin 10–25 tapausta 100 000:ta asukasta kohti viimeisen kahden viikon aikana.

Kiihtymisvaiheessa ilmenee paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja, jotka ovat pääsääntöisesti jäljitettävissä. Tällöin sairaalahoidon tarpeeseen pystytään vastaamaan ilman erityistoimia.

THL:n tuoreimpien tietojen mukaan ilmaantuvuusluku 10 ylitettiin tiistaina seuraavissa sairaanhoitopiireissä: Keski-Suomi, Etelä-Savo, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri, Päijät-Häme, Pirkanmaa, Kanta-Häme, Pohjois-Karjala, Keski-Pohjanmaa, Pohjois-Savo, Kymenlaakso ja Vaasa.

Jotta ravintoloiden aukioloaikoja voidaan kiristää valtakunnallista tilannetta enemmän, täytyy viranomaisen todeta alueen olevan kiihtymisvaiheessa. THL tekee tässä päätöksessä yhteistyötä sairaanhoitopiirin kanssa.