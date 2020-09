Rovaniemen hovioikeudesta tulossa tuomio toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon kunnianloukkaussyytteistä

Rovaniemen hovioikeus antaa tänään ratkaisunsa jutussa, jossa toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoota syytetään oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kunnian loukkaamisesta.

Käräjäoikeudessa Vehkoo tuomittiin sakkoihin. Vehkoo valitti tuomiosta hovioikeuteen.

Maahanmuuttovastaiseksi profiloitunut poliitikko Lokka on Oulun kaupunginvaltuustossa yhden valtuutetun Aito suomalainen yhteislista -ryhmässä. Syyte koskee Vehkoon yksityistä Facebook-kirjoitusta, jossa hän luonnehti Lokkaa esimerkiksi rasistiksi ja natsipelleksi.

Käräjäoikeuden mukaan Vehkoo käytti Lokasta solvaavia sanoja, joiden esittämisen tarkoituksena oli Lokan halventaminen, mikä itsessään täytti kunnianloukkauksen tunnusmerkistön.

Yleisesti ottaen poliitikkojen ankarakin arvostelu voi olla hyväksyttyä. Käräjäoikeuden mukaan Vehkoon arvostelu ja haukkumasanojen käyttö kohdistui kuitenkin Lokan henkilöön eikä Lokan toimintaan politiikassa.

Vehkoon hovivalituksessa sanotaan muun muassa, ettei Vehkoon kirjoitus ole voinut aiheuttaa Lokalle kärsimystä tai muutakaan vahinkoa.

– Lokka on itse julkisesti kutsunut itseään rasistiksi ja natsiksi ja esiintynyt aktiivisesti julkisuudessa rasismin ja natsi-ideologian kannattajana, valituksessa todetaan.

Lokan mukaan hän ei ole rasisti eikä natsi, joten kyse on hänen mukaansa valheiden levittämisestä.

Lokka on tuomittu Oulun käräjäoikeudessa yli 500 euron sakkoihin kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä on valitettu Rovaniemen hovioikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.

Häntä vastaan on nostettu myös syytteet neljästä kunnianloukkauksesta sekä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Näitä syytteitä ei vielä ole käsitelty oikeudessa. Lokan lisäksi syytteessä on kaksi muuta ihmistä. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.