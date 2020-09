Toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon tuomio oululaisvaltuutettu Junes Lokkan kunnian loukkaamisesta pysyi hovissa

Rovaniemen hovioikeus on pitänyt ennallaan toimittaja-kirjailija Johanna Vehkoon, 44, tuomion oululaisen kaupunginvaltuutetun Junes Lokan kunnian loukkaamisesta. Käräjäoikeudessa Vehkoo tuomittiin 15 päiväsakkoon, josta maksettavaa tuli 150 euroa.

Hovin mukaan Facebook-kirjoitus, jossa Vehkoo kutsui Lokkaa rasistiksi ja natsipelleksi, halvensi tätä ja oli omiaan aiheuttamaan tälle vahinkoa ja kärsimystä. Oikeus totesi, ettei Lokan mahdollinen kielenkäyttö muita ihmisiä kohtaan oikeuta loukkaamaan tämän kunniaa.

Hovioikeuden mukaan Vehkoon on täytynyt ymmärtää, että yksityinen Facebook-kirjoitus voi levitä laajemmalle yleisölle. Oikeus piti Vehkoon tekoa tahallisena ja katsoi, ettei sillä ollut merkitystä, miksi Lokka teki rikosilmoituksen asiasta.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

– Lokan mahdollisella motiivilla rikosilmoituksen tekemisen suhteen tai Vehkoon kokemalla tapahtumanjälkeisellä kärsimyksellä ei ole merkitystä tämän teon aikaista tahallisuutta arvioitaessa. Vehkoon menettelyä on pidettävä tahallisena, hovioikeus toteaa.

"Kutsunut itse itseään rasistiksi ja natsiksi"

Vehkoo kiisti syyllistyneensä asiassa rikokseen ja sanoi hovivalituksessaan muun muassa, ettei kirjoitus ole voinut aiheuttaa Lokalle kärsimystä tai muutakaan vahinkoa.

– Lokka on itse julkisesti kutsunut itseään rasistiksi ja natsiksi ja esiintynyt aktiivisesti julkisuudessa rasismin ja natsi-ideologian kannattajana, valituksessa todetaan.

Lokan mukaan hän ei ole rasisti eikä natsi, joten kyse on hänen mukaansa valheiden levittämisestä.

Hovin mukaan provosoinnista ei ollut näyttöä

Oikeudessa käsitelty tapahtumaketju sai alkunsa, kun Vehkoo oli tulossa Rovaniemelle puhumaan uudesta kirjastaan ja sai kertomansa mukaan kuulla, että Lokka suunnittelee tulevansa kirjakauppaan seuraamaan Vehkoon puhetta.

Lokka kertoi aikeistaan julkisesti Youtubessa. Videon mukaan Lokan ja toisen henkilön oli tarkoitus esiintyä Kansan Uutisten toimittajina ja haastatella Vehkoota. Vehkoo sanoi tunteneensa olonsa uhatuksi Lokan aiemman toiminnan takia ja julkaisi siksi kirjoituksen, jossa hän kertoi Lokan suunnittelevan hänen väijyttämistään tilaisuudessa.

Käräjäoikeus totesi aiemmin, että Lokan kielenkäyttö ei ole ollut asiallista ja että myös Vehkoo on ollut toistuvasti aiheena Lokan puheissa ja Youtube-lähetyksissä. Käräjäoikeus katsoi, että Lokka myötävaikutti rikokseen provosoimalla. Hovin mukaan provosoinnista ei ollut näyttöä.

Lokkaa vastaan nostettu useita syytteitä

Maahanmuuttovastaiseksi profiloitunut poliitikko Lokka on Oulun kaupunginvaltuustossa yhden valtuutetun Aito suomalainen yhteislista -ryhmässä.

Lokka on tuomittu Oulun käräjäoikeudessa yli 500 euron sakkoihin kahdesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Tuomio ei ole lainvoimainen, vaan siitä on valitettu Rovaniemen hovioikeuteen, jossa asian käsittely on kesken.

Häntä vastaan on nostettu myös syytteet neljästä kunnianloukkauksesta sekä yksityiselämää loukkaavasta tiedon levittämisestä. Näitä syytteitä ei vielä ole käsitelty oikeudessa. Lokan lisäksi syytteessä on kaksi muuta ihmistä. Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syytteet.