Ex-jengipomo Keijo Vilhunen kertoi Vuosaaren palkkamurhaoikeudenkäynnissä saamistaan uhkauksista – "Perhettä lähestyttiin, koira ammuttiin"

Entinen jengipomo Keijo Vilhunen sanoo joutuneensa uhkausten kohteeksi annettuaan poliisille tietoja Vuosaaren vuoden 2003 palkkamurhasta.

Vilhunen on nyt itse syytettynä samasta henkirikoksesta. Häntä ja Helsingin huumepoliisin entistä päällikköä Jari Aarniota vastaan on nostettu syyte murhasta toisessa oikeudenkäynnissä, joka palkkamurhasta on järjestetty. Aiemmassa oikeudenkäynnissä neljä miestä tuomittiin elinkautisiin.

Syyttäjän mukaan Vilhunen osallistui palkkamurhan järjestelyihin sekä sai osan palkkiorahoista. Vilhusen mukaan murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä.

Vilhunen sanoi oikeudessa, että yksi murhasta aiemmin tuomituista miehistä olisi vaatinut häneltä kymmenientuhansien eurojen korvauksia vasikoinnista. Vilhusen mukaan rahoja oli yritetty periä myös hänen perheeltään.

– Sittenhän kävi niinkin, että meidän perheen koira, jackrusselinterrieri, hävisi. Sehän löytyi sitten ammuttuna, Vilhunen sanoi oikeudessa.

Vilhunen istuu parhaillaan pitkää vankeustuomiota niin kutsutusta huumetynnyrijutusta, jossa hänet tuomittiin Aarnion kanssa. Vilhusen mukaan myös vankilassa häneen on kohdistunut uhkauksia, joiden takia häntä on pidetty eristyksissä muista vangeista.

Aarnion syytetään tietäneen murhasta etukäteen

Vilhunen sanoo yrittäneensä estää henkirikosta tapahtumasta. Vilhusen mukaan hän oli vuonna 2003 Helsingin huumepoliisin tietolähde ja välitti tiedot murhahankkeesta Aarniolle, joka oli tuolloin hänen yhteyshenkilönsä.

Aarniota on määrä kuulla myöhemmin tänään tai perjantaina.

Aarniota syytetään murhasta, koska syyttäjien mukaan Aarnio ei pyrkinyt estämään palkkamurhaa, vaikka hänellä oli etukäteen tarkkaa tietoa siitä.

Syyttäjien mukaan Aarnio tiesi suunnitelmasta houkutella ruotsalais-turkkilainen Volkan Ünsal Suomeen murhattavaksi sekä muun muassa murhan suunnittelijoista ja tekoajasta.

– Toimillaan Aarnio ei ole edes pyrkinyt käytössään olevilla keinoilla murhan estämiseen, vaan hän on suhtautunut siihen hyväksyvästi ja antanut sen tapahtua, syytteessä sanotaan.

Syyttäjä ei ole toistaiseksi halunnut valottaa käsitystään Aarnion motiivista.

Tapauksen tutkinta aloitettiin uudestaan 2015

Aiemmassa oikeudenkäynnissä oikeus katsoi, että kolme suomalaismiestä murhasi rikollispiireissä vaikuttaneen Ünsalin baari-illan jatkoilla vuosaarelaisessa asunnossa lokakuussa 2003. Lisäksi Ruotsista luovutettu mies tuomittiin yllytyksestä murhaan. Uhrin ruumista ei ole tänä päivänäkään löytynyt.

Tapauksen tutkinta aloitettiin uudelleen vuonna 2015, kun poliisi sai uutta tietoa henkirikoksesta.

Syyttäjä vaatii Aarniolle ja Vilhuselle elinkautista vankeusrangaistusta. Helsingin käräjäoikeudessa asialle on sovittu käsittelypäiviä marraskuun puolelle asti.