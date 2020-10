THL:n Puumalainen: Koronailmaantuvuus lisääntyy lähes kaikkialla Suomessa – koko epidemian aikana tapauksia yhteensä yli 10 000

Suomessa on ylittynyt 10 000 diagnosoidun koronatapauksen raja koko epidemian aikana. Valtaosa tartunnan saaneista on parantunut.

Asiasta kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen THL:n sekä sosiaali- ja terveysministeriön (STM) yhteisessä viikoittaisessa tiedotustilaisuudessa.

Uusia todettuja diagnooseja on Puumalaisen mukaan tullut vuorokaudessa ilmi 110. Ilmaantuvuus lisääntyy hänen mukaansa lähes kaikkialla Suomessa, mutta paikallisilla toimenpiteillä tartuntaketjuja on saatu paljon sammutettua.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Puumalainen toisti tilaisuudessa tiedon siitä, että syksyllä tartuntoja on diagnosoitu eniten 15–30-vuotiaiden nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Tautiin kuolleiden osuus on pysynyt syksyn aikana vähäisenä, mutta se voi kääntyä nousuun, jos virus leviää vanhempaan ikäryhmään.

– Etelä-Euroopan tietojen perusteella näyttää siltä, että kun tauti lähtee leviämään, se leviää vähitellen myös muihin ikäryhmiin, ja tämä on tietysti huolestuttavaa.

STM:n strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki sanoi, että Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (Hus) on ainoa, jossa epidemia on tällä hetkellä kiihtymisvaiheessa. Husin alueella kaksi kolmasosaa tapauksista on sellaisia, että tartunnanlähde jää epäselväksi.

Sairaanhoitopiireiltä kerättyjen tietojen perusteella rajatapauksia ovat Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Keski-Suomen sekä Etelä- ja Pohjois-Savon piirit.

Alueellinen toiminta avainasemassa

Alueelliset toimenpiteet ovat viranomaisten mukaan avainasemassa siinä, miten koronaviruksen leviämistä voidaan ehkäistä. Voipio-Pulkin mukaan valtakunnallinen tartuttavuusluku ei ole juuri kasvanut, sillä Husin ulkopuolella tartuntaryppäitä on pystytty vielä hallitsemaan.

– Riippuu siitä, miten tehokkaita ne alueelliset toimenpiteet ovat, miten sieltä tullaan alas, ja näitä hyviä esimerkkejä meillä kyllä on, Voipio-Pulkki sanoi.

Voipio-Pulkki piti hyödyllisenä sitä, että tarkempaa tietoa viruksen paikallisesta leviämisestä ja niistä opituista asioista on kerrottu julkisuudessa. Tällä tavalla muuallakin voidaan ennakoivasti ryhtyä ehkäiseviin toimiin. Esimerkiksi hän nosti tiedot jääkiekkopeleissä tapahtuneista tartunnoista.

THL on toivonut, että kukin sairaanhoitopiiri avaisi omat verkkosivut, joille ne kokoaisivat alueensa suositukset ja rajoitustoimet. THL puolestaan pyrkii kokoamaan nämä tiedot ja pohtii Puumalaisen mukaan keinoja niiden selkeään esittämiseen.

STM:n osastopäällikkö Tuija Kumpulainen puolestaan huomautti, että paikallisista toimista voi kertoa myös sairaanhoitopiiriä pienempi alue. Tilaisuudessa viranomaiset pitivät Kuhmossa Kainuussa ilmenneeseen tartuntaryppääseen reagoimista esimerkkinä nopeasti hoidetusta tilanteesta.