KKO: Kaupunki sai irtisanoa vapaa-ajallaan törkeään kavallukseen syyllistyneen taloussihteerin

Kaupungilla oli oikeus irtisanoa taloussihteeri, joka oli vapaa-ajallaan syyllistynyt törkeään kavallukseen, korkein oikeus (KKO) katsoo antamassaan ennakkopäätöksessä.

Taloussihteeri oli ollut kaupungin työntekijänä vuodesta 1999 lähtien. Marraskuussa 2016 hänet tuomittiin törkeästä kavalluksesta kahdeksan kuukauden ehdolliseen vankeusrangaistukseen. Käräjäoikeuden mukaan hän oli ammattiyhdistyksen hallituksen puheenjohtajana ja taloudenhoitajana kavaltanut yhdistykseltä yli 33 000 euroa.

Joulukuussa 2016 kaupunki irtisanoi taloussihteerin työsuhteen puolen vuoden irtisanomisajalla. Sihteeri vei irtisanomisensa käräjäoikeuteen ja vaati kaupungilta korvauksena kahden vuoden palkkaa, eli noin 70 000:ta euroa.

Sihteerin mukaan irtisanominen oli perusteeton, koska rikos oli tehty vapaa-ajalla eikä se liittynyt hänen työtehtäviinsä. Sihteeri myös vaati, että kaupungin olisi pitänyt työsopimuslain mukaisesti selvittää, olisiko hänet voitu sijoittaa johonkin muuhun työhön kaupungin palveluksessa.

KKO: Pitkäkestoinen ja suunnitelmallinen teko

Pirkanmaan käräjäoikeus oli sihteerin kannalla uudelleensijoittamisvelvollisuuden osalta. Kaupunki valitti edelleen Turun hovioikeuteen, joka katsoi, että työsuhteen jatkamisen edellytyksenä oleva luottamus taloussihteeriin oli perustellusti menetetty, eikä kaupungilta voitu kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista tai sihteerin sijoittamista muuhun työhön.

KKO oli samaa mieltä hovioikeuden kanssa. KKO huomioi, että taloussihteeri oli tehnyt rikoksen hyväksikäyttämällä luottamusasemaansa. Lisäksi teko oli kestänyt noin yhdeksän kuukautta, joiden aikana sihteeri oli siirtänyt yhdistyksen varoja itselleen yli 80:llä käteisnostolla ja pankkisiirrolla.

– Teko on tehty useilla eri toimenpiteillä usean kuukauden aikana ja kavallettujen rahavarojen määrä on ollut huomattava. Kysymys on siten sellaisesta rikoksesta, jollaiseen syyllistyminen on omiaan vakavasti horjuttamaan työsuhteessa edellytettävää työnantajan ja työntekijän välistä luottamusta. (Taloussihteerin) syyksi luetun rikoksen laatu ja vakavuus sekä tekotapa puoltavat arviota, jonka mukaan kaupungilta ei ole voitu kohtuudella edellyttää sopimussuhteen jatkamista, KKO sanoi ratkaisussaan.

KKO antoi ratkaisunsa keskiviikkona. Siitä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.