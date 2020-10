Poliisilaitos irtisanoi hyväksikäyttömateriaalin hallussapidosta tuomitun vanhemman konstaapelin

Oulun poliisilaitos on irtisanonut vanhemman konstaapelin, joka sai aiemmin tässä kuussa tuomion lasten hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapidosta.

Viisikymppinen poliisimies tuomittiin 70 päivän ehdolliseen vankeusrangaistukseen sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta. Tuomion mukaan miehen laitteilla oli lapsista liki 40 000 kuvaa, joista reilu 20 000 oli sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia. Näistä 20 000 kuvasta valtaosassa lapset poseeraavat niin, että heidän sukuelimensä näkyvät. Joukossa oli oikeuden mukaan myös esimerkiksi kuvia, joissa aikuinen kohdistaa sidottuun lapseen seksuaalista väkivaltaa.

Poliisilaitoksen eilen antamassa irtisanomispäätöksessä todetaan, että poliisimiehelle tuomittu vankeusrangaistus on jo yksistään sellainen asia, joka horjuttaa merkittävästi tämän nauttimaa luottamusta ja edellytyksiä hoitaa virkaansa. Lisäksi poliisilaitos pitää tuomittua rikosta erityisen moitittavana ja sellaisena, joka vaarantaa luottamusta poliisin tehtävien hoitoon.

– Edellä mainituin perustein poliisilaitos katsoo, että vaikka vanhemman konstaapelin saama rikostuomio ei ole lainvoimainen, ei hänellä ole enää edellytyksiä jatkaa virassaan, vaan hänet on virkamiehestä johtuvasta painavasta syystä irtisanottava.

Mies kiisti syytteen

Poliisimies ei saapunut tuomionannon jälkeen poliisilaitoksella järjestettyyn kuulemiseen. Käräjillä mies kiisti syytteen. Hän kertoi vierailleensa ilmaisilla aikuisviihdesivustoilla ja ladanneensa kuvia puhelimeensa. Hän sanoi uskoneensa, että lasta esittävää seksuaalista materiaalia ei olisi löydettävissä vapaasti netistä. Mies kiisti olevansa seksuaalisesti kiinnostunut lapsista. Hän sanoi, ettei ymmärrä, miten hänen laitteillaan on ollut niin paljon lapsia esittäviä kuvia.

Oikeus piti epäuskottavana, ettei poliisina työskennellyt ihminen mieltäisi kyseisten kuvien olevan loukkaavia ja laittomia. Se ei myöskään uskonut miehen selitystä siitä, ettei tämä ymmärtänyt puhelimensa tallennusominaisuuksia.

– Hän on luonut puhelimeensa alakansion tai alakansiot, joissa on ollut tallennettuna kyseessä olevaa materiaalia. Tähän nähden on epäuskottavaa, ettei hän olisi ymmärtänyt muun ohella puhelimiensa tallennusominaisuuksia eikä muutoinkaan mieltänyt kuvia loukkaaviksi tai laittomiksi, tuomiossa sanotaan.

Oulun käräjäoikeuden tuomio ei ole lainvoimainen.