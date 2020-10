Tampereen Kaupin väkivallanteko oli poliisin mukaan ennalta suunniteltu – toinenkin alaikäinen poika vangittiin epäiltynä murhan yrityksestä

Toinenkin alaikäinen poika on vangittu epäiltynä Tampereella Kaupin ulkoilualueella tiistaina tapahtuneesta väkivallanteosta, kertoo Sisä-Suomen poliisi.

Käräjäoikeus määräsi 16-vuotiaan pojan vangittavaksi todennäköisin syin epäiltynä murhan yrityksestä. Samalla rikosnimikkeellä epäiltynä vangittiin jo keskiviikkona 17-vuotias poika. Oikeus määräsi molemmat epäillyt mielentilatutkimukseen.

Uhriksi joutunut mies vietiin hoidettavaksi Tampereen yliopistolliseen sairaalaan. Hänen vammansa oli aiheutettu teräaseella. Epäillyt ja uhri eivät tunteneet toisiaan entuudestaan.

Poliisin mukaan epäilty teko on ollut ennalta suunniteltu. Uhri on poliisin mukaan valikoitunut sattumanvaraisesti.

– Epäillyt ovat kuitenkin rajanneet kohteekseen miehet, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisin mukaan molemmat epäillyt ovat olleet yhteistyökykyisiä ja kertoneet tapahtumien kulusta. Poliisin mukaan epäiltyjen kertomukset ovat pääosin yhteneväisiä keskenään sekä poliisin tapahtumista saaman muun selvityksen kanssa.

Toisen epäillyn kuvaaman videon autenttisuus selvitetty

Esitutkinnassa selvitetään nyt epäiltyjen liikkeitä ja toimintaa ennen tekoa ja teon jälkeen.

Poliisi kertoo, että sillä on hallussaan toisen epäillyn kuvaamaksi todettu video, jonka autenttisuus on selvitetty. Ylen mukaan Snapchatista levinneellä videolla näkyy, kuinka joku kävelee hiekkatiellä puukko kädessään. Videolla miesääni kertoo, että hän on juuri yrittänyt ryöstää "jonkun viisi ihmistä".

Poliisi kertoo myös kirjanneensa rikosilmoituksen yhdestä epäillystä ryöstön yrityksestä. Sen epäillään tapahtuneen Kaupissa murhan yrityksenä tutkittavan teon jälkeen.