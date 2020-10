THL: Suomessa 147 uutta koronatartuntaa – Vaasan tartuntarypäs jatkaa paisumistaan

Suomessa on raportoitu 147 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Uusia tartuntoja on kuluneiden 14 päivän aikana raportoitu 869 enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana.

Yhteensä tartuntoja on todettu tähän mennessä 10 538.

Uusista tartunnoista 51 on raportoitu Helsingissä. Yli kymmenen tartuntaa on myös Vantaalla (16) ja Espoossa (15).

Mainos alkaa

Mainos päättyy

THL:n raportoimien lukujen mukaan Vaasassa on seitsemän uutta tartuntaa. Vaasan sairaanhoitopiiri kertoo puolestaan lukujensa valossa, että uusia tartuntoja on eilisen jälkeen havaittu 25 ja niitä on nyt yhteensä 159.

Sairaanhoitopiiri kertoi aiemmin tällä viikolla, että virustartuntoja on todettu useilla alueen korkeakoulujen opiskelijoilla. Yhteinen nimittäjä opiskelijoiden välillä vaikuttaa olleen syyskuun loppupuolella järjestetty opiskelijatapahtuma. Altistuneita voi olla satoja.

Vaasan yliopisto ja ammattikorkeakoulu ovat ilmoittaneet siirtyvänsä etäopetukseen.

Ero THL:n ja sairaanhoitopiirien lukujen välillä selittyy tavanomaisesti raportointiviiveellä.

Ilmaantuvuus ylitti ulkomaille asetetun raja-arvon

THL:n mukaan koronan ilmaantuvuus on Suomessa 25,8. Ilmaantuvuusluku kuvaa tapausten määrää kahden viikon ajanjaksolla sataatuhatta asukasta kohti.

Tauti-ilmaantuvuus on siis Suomessa ylittänyt raja-arvon, jolla hallitus rajoittaa maahantuloa ulkomailta. Raja-arvo on 25.

Suomeen saavuttaessa raja-arvon ylittävästä maasta suositellaan suomalaiselle kahta vapaaehtoista koronatestiä, joilla voi lyhentää kahden viikon omaehtoista karanteenia. Ulkomaalaisten taas tulisi ottaa ensimmäinen testi lähtömaassa ja toinen Suomessa kolme vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen.

Alueellisesti tilanteet vaihtelevat kuitenkin suuresti. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella ilmaantuvuus on jo yli 50. Satakunnassa vastaava luku on 3,2. Vaasan sairaanhoitopiirissä ilmaantuvuusluku on nousemaan päin ja on nyt 22,4.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa kuollut perjantain tietojen mukaan 345 ihmistä.