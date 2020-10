Kolumni: Vanheneminen on oma valinta!

Ken ja Barbie ei sitä tiennyt, ihmisten henkinen ikä lasketaan tietyissä viitekehysryhmissä matematiikalla biologinen ikä miinus 20 vuotta.

Laskukaava on seurausta siitä, että nykyviisikymppisten mielestä parhaat pelit ovat ehdottomasti vielä edessä, kuusikymppiset kirmaavat rytmihäiriöiden uhallakin kuin nelikymppiset ja seitsenkymppiset hakevat keskussairaalan bodyshopista liikettä niveliin, jotta pystyvät viidenkympinvillikoimaan taas seuraavaan huoltoon asti.

Muihin ikäluokkiin kaava ei päde. Nelikymppinen ihmettelee pakettitalon takapihalla, mistä ilmestyi tuo lapsilauma ja on liian shokissa haikaillakseen pankin tuulikaappiin jääneen nuoruutensa perään.

Kolmekymppisillä miehillä kaikki energia menee hipsteriparran kasvattamiseen ja kolmekymppisillä naisilla samaisen parrankasvattajan kouluttamiseen, ja kaksikymppinen tuskin pitää itseään vauvana, vaikka tarpeet vielä pitkälti samat ovatkin.

Haitarin toisessa päässä soitteleva satavuotias taas paskat nakkaa, minkä pyöreiden kunniaksi voileipäkakkua tällä kertaa pöytään kannetaan.

Ei liene vaikea arvata, että kyseisen laskukaavan kehittivät 50–70-vuotiaat itse, syystä etteivät millään haluaisi olla 50–70-vuotiaita. Itse lähestyn vauhdilla ensimmäistä virtsanpylvästä, ja vaikka en ikääntymistä liiemmin murehdi – ja miksi murehtisin, olenhan käytännössä kolmekymppinen – aika ajoin asia antaa muistuttaa itsestään.

Kuten tapahtui taannoin, kun olin saarnaamassa markkinoinnin ilosanomaa paikallisessa oppilaitoksessa. Vetelin kolmatta kierrosta kyynärpäätervehdyksiä opiskelijoiden kanssa, kun puhe kääntyi koulun hankkeeseen, jossa pointtina on auttaa yrityksiä markkinoimaan ikäihmisille.

Kuulosti järkevältä ja tarpeelliselta, kunnes korvassa särähti (tai olisi särähtänyt, jos kyseinen taajuusalue ei olisi vanhenemisen myötä kadonnut kuulemattomiin).

Ilmeni nimittäin, että ikäihmisyyden raja kulki tässä yhteydessä 50 vuodessa – eli minusta päin katsoen reilun kahden vuoden päässä. Ehdin siis hädintuskin kastaa varpaankärkeä keski-ikäisyyden lähteessä, kun – humpsista vaan! – olenkin jo ikäihminen.

Jos persus ei olisi ollut kipeä ikäiselleni liian rankoista harrastuksista, olisin noussut välittömästi barrikadeille!

Vaadinkin täten, että valmiista ikäluokittelusta luovutaan ja ihmisellä on vapaus päättää itse, milloin hän on ikäihminen. Kun hetki on koittanut – sikäli kun se koskaan koittaa – voi sitten itse ilmoittaa Digi- ja väestötietovirastoon (ent. Väestörekisterikeskus), että “ok, pistäkää rasti ruutuun”.

Sen jälkeen täyttyköön hologrammini rollaattorimainoksista, tuokoon postikopteri kutsuja päivätansseihin ja pyytäköön robotit minua mukaan hankkeisiin, joiden nimessä on sana “hopea”. Mutta ei yhtään ennen.

Kyllä asia on niin, että ihmisen perusoikeuksiin kuuluu vapaus roikkua kynsin hampain – omat tai ei – ajassa, joka meni jo, ja tämä kaikkiin asiaankuuluviin paikkoihin ISOILLA KIRJAIMILLA kirjattakoon! Kun on tuo ikänäkö.

Kirjoittaja on viestintätoimisto RookieCommunications Oy:n yrittäjä.