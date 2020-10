Ministerit Lintilä ja Skinnari tapaavat ahdingossa olevan matkailualan väkeä Levillä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) tapaavat tänään Lapin matkailualan väkeä Kittilässä Levillä. Lapin matkailutoimijoiden ja Lapin liiton järjestämällä tapaamisella ministerit on määrä perehdyttää Lapin-matkailun talousnäkymiin matkailusesongin kynnyksellä.

Vuosi on ollut matkailuelinkeinolle erityisen vaikea, sillä koronaviruksen vuoksi kansainväliset asiakkaat ovat loistaneet Suomessa poissaolollaan. Vapaa-ajan matkustusta ulkomailta on pyritty avaamaan hallitusti esimerkiksi siten, että karanteeni- ja testausehdot koskevat nyt maita, joissa tauti-ilmaantuvuus on 25 tapausta sataatuhatta asukasta kohti kahden viikon aikana. Aiemmin ilmaantuvuuden raja-arvo oli 8–10.

Raja-arvon ylittävästä maasta Suomeen saapuvan ulkomaalaisen tulisi ottaa ensimmäinen testi lähtömaassa ja toinen Suomessa kolme vuorokautta ensimmäisen testin jälkeen.

Lapin matkailutoimijat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä myös nykyiseen järjestelyyn. He ovat muistuttaneet, että kansainvälinen matkailija viipyy Suomessa 3–5 vuorokautta, jolloin hallituksen linjaama karanteeniaika on ongelmallinen.

Lapin matkailuväki on esittänyt sekä karanteenista että toisen testin vaatimuksesta luopumista.