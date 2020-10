Yön uutiskooste: USA ja Venäjä neuvottelevat ydinasevalvonnasta Helsingissä, Trump poistui sairaalasta vilkuttamaan kannattajilleen

Neuvotteluihin osallistuvat Yhdysvaltain suurlähettiläs Marshall Billingslea (kuvassa) ja Venäjän varaulkoministeri Sergei Rjabkov. Presidentti Sauli Niinistö tapaa neuvottelijat keskustelujen jälkeen.

Venäläisen Kommersant-lehden mukaan neuvottelut liittyvät ydinaseita säätelevään uuteen Start -sopimukseen, joka on umpeutumassa helmikuussa, ellei sopimusta päätetä jatkaa.

Koronan saanut Trump poistui sairaalasta vilkuttamaan kannattajilleen - hetkeä aiemmin presidentti kertoi faneilleen tekevänsä yllätysvierailun

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump poistui hetkellisesti häntä hoitaneesta sairaalasta.

Useat mediat kertovat autosaattueen ajaneen presidentin kannattajien ohitse. Koronatartunnan saanut presidentti vilkutti kannattajilleen autosta maski kasvoillaan. Pian presidentti palasi sairaalaan.

Vain hetkeä ennen ajelua presidentti julkaisi Twitterissä videon, jolla hän kertoi tekevänsä "pienen yllätysvierailun" sairaalan ulkopuolella olevien kannattajien luokse.

Aiempien arvioiden mukaan Trump saattaisi päästä maanantaina pois sairaalahoidosta.

Mediat: Trump oli saanut positiivisen koronatestituloksen ja esiintyi sitten Fox News -kanavalla

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin kerrotaan saaneen ensimmäisen positiivisen koronavirustestituloksen ennen esiintymistään Fox News -kanavalla torstaina paikallista aikaa. Wall Street Journal ja ABC News kertoivat asiasta sunnuntaina paikallista aikaa.

Medioiden lähteiden mukaan Trump oli saanut positiivisen tuloksen pikatestistä ja odotti täsmällisemmän toisen testin tuloksia. Hän kertoi lähetyksessä, että hänen lähipiirissään oli todettu tartunta.

Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Kayleigh McEnany ei suostunut sunnuntaina kertomaan toimittajille, milloin presidentille on tehty koronavirustestejä. Hänen mukaansa presidentti on säännöllisesti testattu viruksen varalta.

Valkoisesta talosta ei aiota kertoa, kuinka moni henkilökunnasta on saanut koronatartunnan

Yhdysvalloissa Valkoisen talon lehdistöpäällikkö Kayleigh McEnanyn mukaan hallinto ei aio kertoa, kuinka moni Valkoisessa talossa työskentelevistä on saanut koronavirustartunnan. Asiasta kertovat useat yhdysvaltalaismediat.

McEnany viittasi yksityisyyden suojaan. Aiemmin sunnuntaina Valkoisesta talosta kuitenkin kerrottiin, että tartunnan saaneiden määrä kerrottaisiin.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin koronavirustartunnasta kerrottiin viime viikolla. Trump on sairaalahoidossa tartuntansa takia. Sunnuntaisten arvioiden mukaan presidentti voisi palata Valkoiseen taloon maanantaina.

Bidenin kampanjatiimi: Ehdokkaan koronatesti negatiivinen

Demokraattien presidenttiehdokas, ex-varapresidentti Joe Bidenin koronavirustestitulos on negatiivinen, kertovat useat yhdysvaltalaismediat. Bidenin kampanjan mukaan ehdokkaan testissä ei havaittu virusta.

Kampanja ei CNN:n mukaan kommentoinut asiaa enempää eikä vastannut toimittajien kysymyksiin.

Biden esiintyi viime viikolla turvavälein republikaanien ehdokkaan, presidentti Donald Trumpin kanssa samassa vaaliväittelyssä. Trumpin koronatartunnasta kerrottiin perjantaina.

Lääketieteen Nobel-palkinto jaetaan tänään

Nobelin palkintoviikot alkavat tänään lääketieteen Nobel-palkinnon saajan tai saajien julkistamisella.

Nobel-palkintojen palkintoseremoniaa ei järjestetä tänä vuonna Tukholmassa, vaan se korvataan televisioidulla seremonialla, jossa palkinnon saajat ottavat palkintonsa vastaan omissa kotimaissaan. Lähetystä johdetaan Tukholmasta.

Viime vuonna lääketieteen Nobelilla palkittiin kolme solututkijaa, William G. Kaelin jr. ja Gregg L. Semenza sekä britti Peter J. Ratcliffe.

Nobelin rauhanpalkinnon saaja julkistetaan perjantaina Oslossa klo 12 Suomen aikaa.

Varusmiehiä epäillään kylmetetyn tahallaan Ilmavoimien päättöharjoituksessa - oikeudenkäynti alkaa

Kanta-Hämeen käräjäoikeus alkaa tänään käsitellä sotilasrikosasiaa, jossa on kyse Ilmavoimien vuoden 2018 päättöharjoituksen tapahtumista. Epäilyjen mukaan varusmiehiltä riisuttiin vaatteita ja kenkiä ja heitä pidettiin pitkään lumihangessa. Joitakin varusmiehiä myös pidettiin lyhyitä aikoja avannossa.

Syytteessä pahoinpitelystä ja palvelusrikoksesta on yhteensä 21 ihmistä. Heistä kolme on ammattisotilaita ja 18 oli tapahtumien aikaan varusmiehiä. Esitutkinnassa epäillyt pääosin kiistivät syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin.

Epäiltyjä uhreja on kahdeksan, ja he ovat Porin prikaatin varusmiehiä, kertoi Pääesikunta esitutkinnan aikaan.

Verkkohäirintää kokenut Suomessa yli 40 prosenttia tytöistä, kertoo tutkimus

Verkkohäirintä on tuoreen suurtutkimuksen mukaan jopa hälyttävän yleistä. Lastenoikeusjärjestö Plan Internationalin kansainväliseen tutkimukseen osallistuneista tytöistä ja nuorista naisista 58 prosenttia on joutunut häirityksi verkossa. Suomessa luku on 42 prosenttia.

Tutkimuksen mukaan sosiaalista mediaa käyttävät tytöt kohtaavat sekä korkean että matalan tulotason maissa jatkuvasti vihjailevia viestejä, pornografisia valokuvia ja vainoamista sekä muuta ahdistavaa häirintää.

Sosiaalisen median yhtiöiltä vaaditaankin nyt kiireellisiä toimia, jotta häirinnästä voisi ilmoittaa tehokkaammin.

Tutkimukseen osallistui yhteensä yli 15 000 tyttöä ja nuorta naista Suomessa ja muissa maissa.

Suomen ja Ruotsin puolustusministerit tapaavat Rovaniemellä

Puolustusministeri Antti Kaikkonen (kesk.) tapaa Ruotsin puolustusministerin Peter Hultqvistin tänään Lapissa. Ministerit tutustuvat Rovaniemellä Ilmavoimien parhaillaan käynnissä olevaan Ruska 20 -pääsotaharjoitukseen.

Lisäksi ministerit keskustelevat kaksipäiväisen työvierailun aikana Suomen ja Ruotsin puolustusyhteistyöstä.

Ruska on Ilmavoimien jokasyksyinen pääsotaharjoitus, johon osallistuu tänä vuonna yli 60 lentokonetta ja noin 4 800 henkilöä. Harjoituksessa on mukana myös Saab Gripen -hävittäjiä Ruotsin ilmavoimista.

VM julkistaa tänään suhdanne-ennusteensa

Valtiovarainministeriö julkistaa tänään suhdanne-ennusteensa. Tänä vuonna VM on joutunut tekemään ennusteensa poikkeuksellisessa epävarmuudessa koronaviruksen takia.

Kesällä julkaistussa taloudellisessa katsauksessa ministeriö arvioi, että talous supistuu tänä vuonna kuudella prosentilla. Arvion mukaan viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua.

Kesällä VM arvioi, että bruttokansantuote kasvaa ensi vuonna 2,5 prosentilla ja sitä seuraavana vuonna 1,7 prosentilla.

Ministerit Lintilä ja Skinnari tapaavat ahdingossa olevan matkailualan väkeä Levillä

Elinkeinoministeri Mika Lintilä (kesk.) ja kehitysyhteistyö- ja ulkomaankauppaministeri Ville Skinnari (sd.) tapaavat tänään Lapin matkailualan väkeä Kittilässä Levillä. Lapin matkailutoimijoiden ja Lapin liiton järjestämällä tapaamisella ministerit on määrä perehdyttää Lapin-matkailun talousnäkymiin matkailusesongin kynnyksellä.

Vuosi on ollut matkailuelinkeinolle erityisen vaikea, sillä koronaviruksen vuoksi kansainväliset asiakkaat ovat loistaneet Suomessa poissaolollaan. Lapin matkailutoimijat ovat ilmaisseet tyytymättömyytensä hallituksen maahantuloa koskeviin linjauksiin.