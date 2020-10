Syyttäjän mukaan varusmiehiä kylmetettiin tahallaan Ilmavoimien päättöharjoituksessa – 21:lle vaaditaan sakkorangaistusta

Syyttäjä vaatii 21 ihmiselle sakkorangaistusta tänään alkaneessa oikeudenkäynnissä, jossa on kyse Ilmavoimien vuoden 2018 päättöharjoituksen tapahtumista. Syyttäjän mukaan harjoituksessa kiinni otettuja varusmiehiä kylmetettiin tahallaan muun muassa siten, että heitä pidettiin lumessa vähissä vaatteissa.

Esitutkinnan mukaan epäillyistä kolme on ammattisotilaita ja 18 oli tapahtumien aikaan varusmiehiä. Esitutkinnassa he pääosin kiistivät syyllistyneensä epäiltyihin rikoksiin. Epäiltyjä uhreja on kahdeksan.

– Varusmiehiltä oli otettu pois päällysvaatteita ja kenkiä. Ulkolämpötila oli tuolloin noin miinus viisi astetta, kertoi esitutkinnan aikaan Pääesikunnan sotilaslakimies Jouni Pulkkinen.

Kyse oli Jämsän Hallissa pidetystä Ilmavoimien joukkokoulutuskauden päättöharjoituksesta, jossa Ilmasotakoulun varusmiehet ottivat kiinni ja kuulustelivat Porin prikaatin varusmiehiä. Joukon kouluttajina toimineet ammattisotilaat valvoivat toimintaa.

Oikeudenkäynti on Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa.