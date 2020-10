Yön uutiskooste: Presidentti Donald Trump on palannut Valkoiseen taloon, Tokion pörssi aukesi nousuun

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on palannut Valkoiseen taloon, kertovat useat mediat. Presidentti poistui Walter Reedin sotilassairaalasta Suomen aikaa puoli kahden jälkeen aamulla.

Presidenttiä hoidettiin sairaalassa koronavirustartunnan takia. Trump viipyi sairaalassa kolme yötä.

Uutiskanava CNN:n kuvailun mukaan Trump käveli ulos sairaalasta, vilkutti lähtiessään lehdistölle ja nosti peukalot pystyyn. Presidentillä oli poistuessaan maski kasvoillaan.

Presidentti tviittasi aiemmin maanantaina, että hänet kotiutettaisiin saman päivän aikana.

Trump Twitterissä: Palaan pian kampanjoimaan

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoo Twitterissä palaavansa pian kampanjoimaan.

Trumpin vaalikampanjasta on kerrottu, että presidentin aie on osallistua 15. lokakuutta järjestettävään vaaliväittelyyn. Kampanjasta todetaan kuitenkin, että lääkärit tulevat päättämään paljon presidentin liikkumisesta. Asiasta kertoo muun muassa CBS News.

Presidentin koronavirustartunnasta kerrottiin varhain perjantaiaamuna paikallista aikaa. Hän on saanut sairaalahoitoa. Valkoinen talo on viestinnällään pyrkinyt näyttämään Trumpin hyväkuntoisena, mutta hänen epäillään olleen huonommassa kunnossa kuin on annettu ymmärtää.

Yhdysvalloissa on määrä järjestää presidentinvaalit alle kuukauden päästä.

Kirgisiassa mielenosoittajat ovat vapauttaneet entisen presidentin vankilasta

Keski-Aasian Kirgisiassa mielenosoittajat ovat tiistaina vapauttaneet maan entisen presidentin Almazbek Atambajevin vankilasta.

Opposition tukijat osoittivat mieltään maan pääkaupunki Bishekin kaduilla tiistaina vilpilliseksi nähtyjen vaalien jälkeen ja vaativat presidentti Sooronbai Jeenbekovin eroa.

Vaalien alustavien tulosten mukaan kaksi presidentti Jeenbekovin tukipuoluetta olisi yhteensä saamassa puolet äänistä. Molemmat puolueet ajavat Kirgisian tiiviimpää yhteistyötä Venäjän kanssa. (Lähde: AFP)

Tokion pörssi aukesi nousuun Trumpin sairaalasta lähtemisen jälkeen

Japanissa Tokion pörssi aukesi tiistaina nousuun sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump palasi sairaalasta Valkoiseen taloon. Trumpia hoidettiin sairaalassa koronavirustartunnan takia.

Tokion Nikkei 225 -indeksi oli kaupankäynnin alussa 0,44 prosentin nousussa ja laajempi Topix-indeksi 0,43 prosentin nousussa.

Lisäksi Hongkongin pörssin Hang Seng -indeksi kipusi 0,54 prosenttia. (Lähde: AFP)

Yksi Vuosaaren palkkamurhasta elinkautista istuvista todistaa tänään Aarnion ja Vilhusen osuudesta henkirikokseen

Vuosaaren palkkamurhan oikeudenkäynnissä kuullaan tällä viikolla todistajina miehiä, jotka on aiemmin tuomittu ruotsalais-turkkilaisen Volkan Ünsalin murhasta elinkautiseen. Tänään vuorossa on viisikymppinen mies, joka asui tapahtumien aikaan, syksyllä 2003 asunnossa, jossa Ünsal murhattiin.

Uudessa oikeudenkäynnissä ovat syytettynä huumepoliisin entinen päällikkö Jari Aarnio ja United Brotherhoodin entinen johtohahmo Keijo Vilhunen. Epäilynä on, että Aarnio tiesi henkirikoksesta etukäteen, muttei estänyt sitä. Vilhusta taas epäillään yhdeksi murhan tekijöistä.

Molemmat kiistävät syytteen murhasta.

Uutissuomalainen: Sopeutumisrahaa saa yhä harvempi entinen kansanedustaja

Entisille kansanedustajille maksettava sopeutumisrahan yhteissumma on vähentynyt vaalikauden alusta noin 20 000 euroa. Asiasta kertoo Uutissuomalainen työeläkeyhtiö Kevasta saatujen tietojen perusteella.

Kun viime vuoden kesäkuussa rahaa maksettiin yhteensä 167 034 euroa, oli summa tämän vuoden syyskuussa enää 146 450 euroa.

Summan pieneneminen johtuu siitä, että ensimmäisen kauden kansanedustajat saavat nykysääntöjen mukaan rahaa maksimissaan yhden vuoden.

Sopeutumisrahan piiristä tipahti kahdeksan kansanedustajaa. Sitä puolestaan sai viime kuussa kaikkiaan 46 kansanedustajaa.

Kansanedustajien sopeutumiseläke muutettiin määräaikaiseksi sopeutumisrahaksi viime vuonna.

Manchester United hankki Edinson Cavanin

Uruguaylaishyökkääjä Edinson Cavani siirtyy Manchester Unitediin. Seura kertoo tehneensä tehokärjen kanssa vuoden sopimuksen, jossa on lisäksi optio toiselle vuodelle.

Ranskalaisjätti Paris Saint-Germainin kaikkien aikojen maalintekijä, 33-vuotias Cavani siirtyy ManUun vapaana agenttina, kun hänen sopimuksensa PSG:n kanssa umpeutui kesäkuussa.

ManU on hankkinut miehistöönsä lisäksi portugalilaisesta Portosta puolustaja Alex Tellesin sekä italialaisesta Atalantasta Amad Diallon, joka BCC:n mukaan saapunee ManUn riveihin tammikuussa. (Lähde: AFP)