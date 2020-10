Ålandstidningen: Karille ajaneessa Amorellassa laajoja sähkövaurioita

Karille ajaneessa Viking Amorella -aluksessa on laajoja sähkövikoja, kertoo Ålandstidningen.

Alukseen onnettomuuden yhteydessä päässyt vesi on aiheuttanut laajoja sähkövaurioita, minkä vuoksi suurin osa laitteistosta on vaihdettava. Amorella on parhaillaan Naantalissa korjaustelakalla.

– Vahinko on laajempi kuin luultiin, sanoo Viking Linen tekninen johtaja Ulf Hagström lehdelle.

Viking Linen Amorella-alus ajoi karille syyskuun lopussa. Onnettomuuden tutkinta on kesken, mutta Onnettomuustutkintakeskus (Otkes) on jo kertonut, että aluksen reitin pohjasta on löytynyt kovaa luonnonmateriaalia.

Amorellnnettomuuden tapahtuessa noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä. Halla oli oenkilövahinkoja ei tapahtunut.

Ålandstidningen -lehden uutisesta kertoi Ilta-Sanomat.