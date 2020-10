Kahden miehen syytetään jatkaneen United Brotherhoodin toimintaa Riihimäen vankilassa

Kahta miestä vastaan on nostettu syytteet toimintakieltoon määrätyn rikollisryhmä United Brotherhoodin toiminnan jatkamisesta, syyttäjät kertoivat tiistaina.

Vuosina 1999 ja 1979 syntyneiden miesten syytetään edustaneen United Brotherhoodia sekä toimineen sen puolesta Riihimäen vankilassa. Lisäksi vuonna 1999 syntynyttä miestä syytetään virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, pahoinpitelystä ja laittomasta uhkauksesta. Vuonna 1979 syntynyttä miestä puolestaan syytetään myös yllytyksestä virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen ja pahoinpitelyyn.

Myös nämä epäillyt rikokset tapahtuivat Riihimäen vankilassa viime keväänä.

Lakkauttamisoikeudenkäynti venynyt koronan takia

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus määräsi tammikuussa United Brotherhoodin (UB) ja sen alaisuudessa toimivan Bad Unionin (BU) väliaikaiseen toimintakieltoon. Erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus ovat vaatineet oikeudessa UB:n lakkauttamista, mutta käsittely on venynyt koronapandemian takia.

Käräjäoikeuden mukaan asiassa oli osoitettu, että ryhmä toimii lain ja hyvän tavan vastaisesti. Oikeuden mukaan UB on valtakunnallisesti toimiva järjestäytynyt rikollisryhmä, joka toimii hierarkkisesti ja sotilaallista organisaatiota imitoivalla tavalla. Tätä ilmentävät muun muassa UB:n ja BU:n yhtenäiset tunnukset.

Jengi on vastustanut lakkauttamista ja väliaikaista toimintakieltoa. United Brotherhoodin johtajana pidetyn miehen puolustus on vedonnut muun muassa siihen, että jengi on jo lopettanut itse toimintansa. UB ilmoitti asiasta tammikuussa juuri ennen oikeudenkäynnin alkua.

United Brotherhood perustettiin keväällä 2010 yhdistämällä tuolloin itsenäisinä toimineet ryhmät Me Olemme Rikollisten Eliittiä (M.O.R.E), Natural Born Killers (N.B.K.) ja Rogues Gallery (R.G.).