MTV: Pekka Katajan murhan yrityksestä epäiltynä kolmaskin mies

MTV:n tietojen mukaan kolmas epäilty on ollut kiinni otettuna, mutta häntä ei ole vangittu. MTV:n tietojen mukaan kolmaskin epäilty on suomalainen ja hän on tuntenut vangittuna olevat Teemu Torssosen ja Tero Ala-Tuuhosen.

Kataja joutui epäillyn murhan yrityksen uhriksi kotonaan Jämsänkoskella heinäkuussa. Kataja on kertonut, että kaksi miestä tunkeutui hänen asuntoonsa ja häntä lyötiin useita kertoja päähän vasaralla tai vasaran kaltaisella esineellä.

Torssonen ja Ala-Tuuhonen vangittiin todennäköisin syin epäiltyinä murhan yrityksestä syyskuun alussa.

Torssonen on Jyväskylän kaupunginvaltuutettu ja kaupunginhallituksen jäsen. Ala-Tuuhonen tunnetaan toiminnastaan suomalaisessa äärioikeistossa. Hän on muun muassa Kansallismielisten liittouman puheenjohtaja.

Kataja on sanonut uskovansa, että heinäkuisella väkivallanteolla oli sekä henkilökohtainen että poliittinen motiivi. Kataja oli mukana estämässä, ettei Torssonen päässyt perussuomalaisten ehdokkaaksi viime eduskuntavaaleissa Keski-Suomessa.

– Piirihallitus minun esityksestäni päätti, että Torssosta ei oteta, Kataja sanoi STT:lle syyskuussa.

Torssonen erotettiin perussuomalaisten jäsenyydestä viime vuonna.