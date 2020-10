Suomessa on raportoitu 235 uutta koronavirustartuntaa – kahdessa viikossa 1 124 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Koronaviruksen keskimääräinen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 36,7 tartuntatapausta 100 000:ta asukasta kohden. LEHTIKUVA / EMMI KORHONEN

Suomessa on raportoitu 235 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahden viimeisen viikon aikana on raportoitu yhteensä 2 096 tartuntaa, mikä on 1 124 tartuntaa enemmän kuin edeltäneiden kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 972 uutta tartuntaa.