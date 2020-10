Yön uutiskooste: Lääkejätti keskeyttää koronarokotteen testauksen, jo yli kymmenen miljoonaa äänestänyt Yhdysvaltain presidentinvaaleissa

Tutkimus: Koronavirustartunnan voi saada toistamiseen ja oireet voivat olla voimakkaampia

Koronatartunnan voi saada toistamiseen ja oireet voivat olla voimakkaampia toisella kertaa, selviää tiedelehti Lancetissa julkaistusta tutkimuksesta. Tutkimus antaa ymmärtää, ettei aiempi koronatartunta välttämättä anna immuniteettia virukselle.

Tutkimus seuraa Yhdysvaltain ensimmäisen varmistetun uudelleentartunnan saaneen miehen tapausta. Mies sai kaksi erillistä koronavirustartuntaa 48 päivän sisällä, ja tartunnoista jälkimmäinen oli ensimmäistä rajumpi.

Tutkimuksessa huomioidaan myös neljä eri maissa vahvistettua tapausta, joissa sama potilas sai tartunnan kahdesti. (Lähde: AFP)

Johnson & Johnson keskeyttää koronarokotetestauksen väliaikaisesti testeihin osallistuneen sairastuttua

Yhdysvalloissa lääkejätti Johnson & Johnson keskeyttää väliaikaisesti koronarokotetestauksensa testeihin osallistuneen henkilön sairastuttua. Yhtiö kertoo asiasta verkkosivuillaan.

Lääkeyhtiö kertoo keskeyttäneensä kliiniset testit kaikkien kehityksessä olevien koronarokotteidensa osalta. Näihin lukeutuu myös viimeiseen kolmanteen testivaiheeseen edennyt kokeilu. Yhtiön tiedotteen mukaan keskeytyspäätöksen taustalla on koehenkilön "selittämätön sairaus".

Johnson & Johnson kertoi kokeilun edenneen kolmanteen vaiheeseen syyskuun loppupuolella. Kolmannessa vaiheessa rokotetta testataan noin 60 000 vapaaehtoisella.

Jo yli kymmenen miljoonaa yhdysvaltalaista on äänestänyt presidentinvaaleissa

Jo yli kymmenen miljoonaa yhdysvaltalaista äänestäjää on antanut äänensä presidentinvaaleissa, selviää Floridan yliopiston vaaliseurannasta. Maanantai-iltana paikallista aikaa äänensä antaneita oli lähes 10 300 000.

Varsinainen vaalipäivä on 3. marraskuuta, eli vaaleihin on tasan kolme viikkoa aikaa. United States Elections Project -seurantasivuston mukaan ennakkoäänien määrä on moninkertainen vuoden 2016 vaalien vastaavaan aikaan verrattuna.

Postiäänestyksen suosio on kasvanut dramaattisesti, sillä koronaviruspandemian vuoksi monet äänestäjät haluavat äänestää käymättä äänestyspaikalla. (Lähde: AFP)

Koronatoipilas Trump nousi Floridassa uhmakkaana lavalle ja toisti immuniteettiväitteensä

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump astui Floridassa ensimmäistä kertaa kampanjalavoille koronatauon jälkeen uhmakkaana ja kuntoaan suitsuttaen.

Trump toisti lavalla väitteensä siitä, että hän on nyt immuuni koronavirukselle. Covid-19-taudin immuniteetin kehitystä ja kestoa ei kuitenkaan tunneta vielä hyvin, eikä ole varmuutta, pitääkö presidentin väite paikkansa.

Yhdysvaltain terveysviraston pääjohtaja Anthony Fauci arvioi aiemmin maanantaina uutiskanava CNN:n haastattelussa, että nyt on pahenevan pandemiatilanteen vuoksi huono aika järjestää kampanjatilaisuuksia.

Donald Trumpin lääkäri: Presidentin viime päivien koronapikatestit negatiivisia

Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin koronapikatestit ovat olleet viime päivinä negatiivisia, kertoo Trumpin lääkäri Sean Conley. Valkoisen talon lehdistösihteeri Kayleigh McEnany jakoi Conleyn lausunnon Twitterissä.

Conleyn mukaan pikatestien tuloksia on vahvistettu muiden testien avulla.

Lääkärin mukaan testien perusteella voidaan sanoa, ettei Trump tartuta virusta. Arviossa on huomioitu Yhdysvaltain tautikeskuksen CDC:n kriteerit.

Conley arvioi jo viikonloppuna, ettei Trump enää tartuttaisi virusta. Trump kertoi koronatartunnastaan vajaat kaksi viikkoa sitten.

Eteneekö sote-uudistus? Eduskuntaryhmiltä odotetaan tänään kuittauksia

Hallituspuolueiden eduskuntaryhmiltä odotetaan tänään kuittauksia sote-ratkaisulle. Sovun syntymisestä sote-ministerityöryhmässä kerrottiin jo perjantaina, mutta sovun sisällöstä ei ole kerrottu virallisesti vieläkään julkisuuteen.

Lakipakettia kirjoitettiin puhtaaksi viikonlopun aikana, minkä jälkeen se on ollut eduskuntaryhmien käsiteltävänä.

Vuosikausia väkerrettyä uudistusta on laitettu kokoon nyt nopeasti. Sote-ministerit sopivat kokonaisuudesta vain kaksi viikkoa sen jälkeen, kun lakiluonnoksen lausuntokierros oli päättynyt.

Painetuista aikakauslehdistä 57 tavoittaa yli 100 000 lukijaa - yleisölehtien kärjessä Eeva, Aku Ankka ja Apu

Suomessa yhteensä 57 painettua aikakauslehteä tavoittaa yli 100 000 lukijaa. Kärjessä lehdistä ovat Yhteishyvä, Pirkka ja Terveydeksi!-lehti. Asia käy ilmi Kansallisesta mediatutkimuksesta.

Ykkössijaa pitävän, S-ryhmän asiakkaille lähetettävän Yhteishyvän numerot tavoittavat lähes 2,2 miljoonaa ihmistä. Myös muut kärkisijoja pitävät julkaisut ovat asiakaslehtiä.

Ammatti- ja järjestömedioista suurin on Veronmaksajain Keskusliiton Taloustaito, jolla on 393 000 lukijaa. Yleisömedioista suurimmat yleisöt ovat Eevalla (336 000), Aku Ankalla (317 000) ja Apu-lehdellä (305 000).