Tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto kirjailija Risto Isomäelle, joka kirjoittaa ympäristön tuhoutumisesta ja ilmastonmuutoksesta

Risto Isomäen teosten kantavana teemana on ollut ympäristön tuhoutuminen ja ilmastonmuutos. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Tieto- ja tieteiskirjailija Risto Isomäelle on myönnetty tiedonjulkistamisen elämäntyöpalkinto. Isomäki on julkaissut kirjan vuodessa viimeisen 25 vuoden ajan, ja hänen teostensa kantavana teemana on ympäristön tuhoutuminen ja ilmastonmuutos.