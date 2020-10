Hallitus esittelee tänään oppositiolle suunnitelmiaan tartuntatautilain muuttamisesta. Lain pienempiä uudistuksia on edennyt jo eduskuntaan, mutta laajempi uudistus sisältää poliittisesti ja juridisesti herkempiä asioita, joille tarvittaisiin laajempaa selkänojaa.

Lakiin ollaan kirjaamassa viranomaisille koronan hoitoon toimivaltuuksia, jotka vielä keväällä olivat valmiuslain aktivoinnin takana. Muutoksia olisi tulossa esimerkiksi siihen, että kunnilla olisi velvollisuus ottaa potilaita hoidettavaksi toisen kunnan alueelta.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) kertoi viime viikolla Twitterissä, että hallituksen iltakouluun on kutsuttu myös oppositiopuolueiden edustajat, koska asia on merkittävä ja siitä on tärkeä käydä parlamentaarista keskustelua.

