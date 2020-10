Syyttäjä: Mies työnsi isänsä kaivoon ja murhasi tämän puutukilla – syytetty kertoi kärsineensä harhoista

Syyttäjä vaatii elinkautista vankeusrangaistusta 41-vuotiaalle miehelle, jonka syytetään murhanneen isänsä Juvalla Etelä-Savossa viime marraskuussa. Syyttäjän mukaan mies pisti isäänsä teräaseella käteen ja työnsi tämän kaivoon. Tämän jälkeen hän alkoi lyödä isäänsä hiilivetimellä ja puutukilla, syytteessä sanotaan.

– Kun hiilivedin on pudonnut sakokaivoon, syytetty on ottanut käyttöönsä sakokaivon vieressä olleen puutukin, jonka päässä on ollut ruuvi ja lyönyt sillä edelleen isäänsä useita kertoja vartaloon ja alaraajoihin ja työntänyt tai tiputtanut puutukin kaivoon tarkoituksenaan tappaa sillä isänsä, syytteessä sanotaan.

Tukin pudottua kaivoon mies lähti syyttäjän mukaan hakemaan vielä lapiota, mutta takaisin päästyään huomasi isän kuolleen. Murhan lisäksi miestä syytetään hautarauhan rikkomisesta. Syyttäjän mukaan mies irrotti ruumiilta pään.

Syytetyn mukaan mielentilatutkimus oli virheellinen

Mies kiistää syytteen murhasta. Hän katsoo syyllistyneensä asiassa tappoon ja hautarauhan rikkomiseen. Miehen mukaan hän oli tapahtuma-aikaan hyvin harhainen ja huonossa kunnossa.

– Syytetylle uhat ja kuvitelmat ovat olleet totta. Syyskuun puolenvälin jälkeen sattuneet tapahtumat ja asiat ovat lisänneet hänen pelkoaan ja uskoaan siihen, että kysymys on todellisista asioista.

– Ajatusrakennelma, jonka hän on vajaan kahden kuukauden aikana luonut, on luonnollisesti koko ajan heikentänyt hänen kykyään ajatella ja nähdä ero todellisen ja kuvitellun välillä, miehen kirjallisessa vastauksessa sanotaan.

Syytetylle on tehty mielentilatutkimus. Miehen mukaan tutkimus on ollut merkittävästi puutteellinen. Siinä on hänen mukaansa ollut virheellistä tietoa muun muassa hänen aiemmin saamastaan hoidosta ja diagnooseista.

– Mielentilatutkimus perustuu pääosin virheelliseen esiaineistoon ja todennäköisesti tämän vuoksi on ollut lopputulokseltaan väärä.

Kirjallisesta vastauksesta tai haastehakemuksesta ei selviä mielentilatutkimuksen tulosta.

Oikeudenkäynti Etelä-Savon käräjäoikeudessa alkoi keskiviikkona.