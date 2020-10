Yle: Sibelius-Akatemiassa useita seksuaalisia häirintätapauksia viime vuosina

Taideyliopisto Sibelius-Akatemiassa Helsingissä on puututtu opettajien seksuaaliseksi häirinnäksi luokiteltavaan käytökseen useasti parin viime vuoden aikana, kertoo Yle . Oppilaisiin kohdistuneita tapauksia on yhteensä seitsemän, joista tuoreimmat ovat tältä vuodelta.

Vuosien 2018–2020 aikana tapauksissa on ollut osallisena seitsemän opettajaa, kertoo Ylelle Sibelius-Akatemian dekaani ja tuleva Taideyliopiston rehtori Kaarlo Hildén. Opettajille on osoitettu tapauksista sanktioita, joista lievimmät ovat puheeksi ottamisia. Kolmesta tapauksesta on annettu varoituksia, ja yksi on johtanut irtisanomiseen.

Image-lehti kertoi viime helmikuussa seksuaalisen häirinnän jatkuneen jo pitkään Sibelius-Akatemiassa. Hildén arvioi tapauksia tulleen viime aikoina esille aiempaa enemmän, koska yliopistossa on pyritty laskemaan ilmoittamiskynnystä.

