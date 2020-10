Vanhan Vaasan sairaalan ylilääkäri kiistää, että olisi syyllistynyt rikokseen mielentilatutkimusten laskutuksessa – "Tutkintapyyntö perustuu virheelliseen tulkintaan työsopimuksesta"

Vanhan Vaasan sairaalan ylilääkärikiistää, että olisi syyllistynyt rikokseen mielentilatutkimusten laskutuksessa. Yle uutisoi aiemmin tällä viikolla, että Erosta epäillään perusteettomien mielentilatutkimuslaskujen tekemisestä. Kymmenen vuoden ajalta laskujen kokonaissumma on Ylen mukaan 212 000 euroa.

Eronen sanoo STT:lle toimittamassaan sähköpostissa, että kyseessä on tulkintaerimielisyys.

– Tutkintapyyntö perustuu virheelliseen tulkintaan työsopimuksestani. Kyseessä on vain riita-asia; tulkintaerimielisyys. Mitään rikosta asiassa ei ole tapahtunut, Eronen kirjoittaa.

Eronen uskoo, että hän ja työnantaja pääsevät vielä yhteisymmärrykseen työsopimukseen liittyvästä erimielisyydestä.

Tutkintapyynnön poliisille teki Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). THL:n ylilääkäri ja sairaalan johtokunnan puheenjohtaja Jukka Kärkkäinen sanoi tiistaina STT:lle, että asia on vasta mennyt poliisille. STT ei ole tällä viikolla tavoittanut poliisin tutkinnanjohtajaa.

Eronen: Mielentilatutkimukset eivät kuulu virkatehtävii

Epäselvyyksissä on kyse psykiatrisista mielentilatutkimuksista määrätystä lausuntopalkkiosta, joka on tarkoitettu sairaalan ulkopuolisille lääkäreille. Yksittäisen ulkopuoliselle lääkärille mielentilatutkimuksesta maksettavan palkkion arvo on Kärkkäisen mukaan suuruusluokaltaan noin 2 500 euroa.

Näihin ulkopuolisille tarkoitettuihin palkkioihin turvaudutaan Kärkkäisen mukaan silloin, kun talon sisäisiä lääkäreitä ei riitä ja ulkopuolinen lääkäri tilataan tekemään mielentilaselvitys "urakkatyönä".

Koska Eronen on sairaalan virassa oleva lääkäri, hänelle olisi Kärkkäisen mukaan osana virkaa tehdyistä lausunnoista kuulunut talon sisäisille psykiatreille tarkoitettu palkkio, joka on noin 250 euroa.

Erosen epäillään laskuttaneen sen sijaan kymmenen vuoden ajan lausunnoista ulkopuolisen lääkärin kymmenkertaisilla hinnoilla. Eronen on antanut sairaalan johtokunnalle selvityksensä asiasta. Kärkkäisen mukaan selvityksen sisällöstä ei voida kertoa.

Eronen sanoo sähköpostikommentissaan, että johtavan lääkärin virkatehtäviin ei toisessakaan valtion mielisairaalassa Niuvanniemen sairaalassa Kuopiossa kuulu mielentilatutkimusten tekeminen, ainoastaan niiden ohjaaminen.

Siirtyi alkuvuodesta johtavan lääkärin tehtävistä

Eronen astui syrjään johtavan lääkärin tehtävästään tammikuussa. Hän on tähän saakka kuitenkin jatkanut ylilääkärin virassaan. Eroseen on jo aiemmin kohdistunut epäilys 27 000 euron perusteettomista matkalaskuista, joita poliisi tutkii törkeänä petoksena.

Eronen kirjoittaa sähköpostissaan olevansa pahoillaan potilaiden ja kollegojensa puolesta. Hänen mielestään tapausta koskeva keskustelu pitäisi käydä sisäisesti.

– Nyt mediassa käytävä keskustelu ei vaikuta mitenkään siihen, etteikö potilaiden hyvä hoito olisi edelleen koko ajan turvattua Vanhan Vaasan sairaalassa. Pahoittelen myös sitä, että sairaalan osaava, motivoitunut ja hyvin työnsä tekevä henkilökunta joutuu lukemaan tällaista epävarmuutta aikaansaavaa keskustelua mediasta.