Yön uutiskooste: Vuosaaren palkkamurhaoikeudenkäynnissä kuullaan kansanedustaja Kari Tolvasta, EU-huippukokous jatkuu

Toisin kuin 1990-luvun alussa, velan suuret korot ja pelko Suomen luottokelpoisuuden menetyksestä eivät ole Ahon mukaan tällä hetkellä välittömiä uhkakuvia, mutta tilanne voi muuttua epäedulliseen suuntaan. Aho kuvaa STT:lle alhaisen koron aikaa poikkeukseksi.

Aho pitää vaarallisena myös poliitikkojen syyttäviä puheita elinkeinoelämää kohtaan. Hän arvioi, että poliitikkojen kyky ymmärtää elinkeinoelämää on heikentynyt, kun he ovat pyrkineet katkaisemaan sidoksiaan yrityksiin riippumattomuuden vuoksi.

Vuosaaren palkkamurhaoikeudenkäynnissä kuullaan kansanedustaja Kari Tolvasta ja "Saaraa"

Vuosaaren palkkamurhaoikeudenkäynnissä kuullaan tänään todistajana kansanedustajaa ja entistä poliisia Kari Tolvasta (kok.). Tolvanen johti Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikköä murhan aikaan vuonna 2003.

Tolvasen lisäksi salissa kuullaan syytettyihin Jari Aarnioon ja Keijo Vilhuseen aiemminkin liitettyä "Saaraa", joka oli päävuokralainen asunnossa, jossa murha tapahtui.

Teosta on aiemmin tuomittu neljä miestä elinkautisiin. Syyttäjän mukaan Helsingin huumepoliisia tuolloin johtanut Aarnio tiesi murhasta etukäteen, mutta ei pyrkinyt estämään sitä. Ex-jengipomo Vilhusta syytetään osallistumisesta murhan valmisteluihin.

EU-huippukokous jatkuu tänään keskustelulla unionin ulkosuhteista

EU-huippukokous jatkuu tänään Brysselissä ja EU-maiden johtajat keskustelevat unionin ulkosuhteista. Asialistalla ovat erityisesti EU:n suhteet Afrikkaan, mutta itäisen Välimeren jännittyneen tilanteen ja Turkki-suhteen odotetaan nousevan vähintään keskustelunaiheeksi.

Huippukokouksen ensimmäinen päivä venyi torstaina paikallista aikaa keskiyöhön, eli Suomen aikaa perjantain aamuyhteen.

Myöhäisillan tunteina johtajat puivat Euroopan jälleen synkentyvää koronavirustilannetta, ja sen todettiin herättävän vakavaa huolta.

EU-maat päättävät päästövähennystavoitteestaan joulukuussa

Huippukokouksessaan Brysselissä EU-maat saavuttivat myöhään torstaina yksimielisyyden siitä, että vuoden 2030 ilmastotavoitetta on syytä kiristää. Päätöstä tarkemmasta päästövähennystavoitteesta haetaan kuitenkin vasta joulukuun huippukokouksessa.

EU:n nykyinen vuoden 2030 päästövähennystavoite on 40 prosenttia verrattuna vuoden 1990 tasoon. EU-komissio on esittänyt, että tavoitetta kiristettäisiin vähintään 55 prosenttiin. Suomen hallitus on linjannut tukevansa komission esitystä.

Euroopan parlamentti on vaatinut vielä tiukempaa kiristystä ja tavoitteen nostamista 60 prosenttiin.

Trump väisti kysymyksen siitä, testattiinko häntä koronatartunnan varalta ennen vaaliväittelyä

Televisioitua vaalitilaisuutta pitävä Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ei antanut selkeää vastausta kysymykseen siitä, testattiinko häntä koronatartunnan varalta ennen väittelyä Joe Bidenia vastaan. Asiasta kertoo CNN.

Trump kertoi lähetyksessä, ettei hän muista testattiinko häntä edeltäneenä päivänä. Valkoisen talon edustajat ovat aiemminkin väistelleet kysymystä Trumpin viimeisestä negatiivisesta testituloksesta ennen tartunnan toteamista.

Trumpilla todettiin koronatartunta pian sen jälkeen, kun presidenttiehdokkaat olivat kohdanneet toisensa vaaliväittelyssä syyskuun lopulla.

Myös Bidenin kanssa samassa koneessa olleella todettu koronatartunta - ei muutoksia matkasuunnitelmiin

Demokraattien presidenttiehdokas Joe Bidenin kerrotaan olleen samassa lentokoneessa positiivisen koronatuloksen myöhemmin antaneen ihmisen kanssa, kertoo muun muassa Guardian.

Bidenin vaalikampanjan mukaan etäisyys tartunnan saaneen miehistön jäsenen ja ehdokkaan välillä pysyi koko lennon ajan yli 15 metrissä. Koska lähikontaktia ei ollut, Biden ei ole tehnyt muutoksia matkasuunnitelmiinsa.

Aiemmin kerrottiin, että Bidenin varapresidenttiehdokas Kamala Harris on peruuttanut loppuviikon matkansa, koska sekä hänen alaisensa että lentonsa miehistön jäsen olivat saaneet tartunnan.

Bidenin lennon tartunta todettiin osana jäljitystä, joka tehtiin Harrisin lennolla havaitun tartunnan vuoksi.

Twitterissä ollut maailmanlaajuinen häiriö korjattu - yhtiö ei epäile hakkerointia

Sosiaalisen median viestipalvelu Twitterissä ollut maailmanlaajuinen häiriötilanne näyttää olevan ohi, yhtiö kertoo ylläpitosivuillaan. Lähes kaksi tuntia kestäneen häiriön vuoksi sisältöä ei latautunut monille käyttäjille ja viestien julkaisu ei onnistunut.

Asiasta kertoivat muun muassa uutiskanava CNBC ja Verge-verkkolehti. Ongelma vaikutti koskevan sekä mobiilisovellusta että selaimen kautta käytettävää Twitteriä.

Tänään vietetään maailman nälkäpäivää

Tänään perjantaina vietetään YK:n maailman nälkäpäivää, jonka tavoitteena on kerätä huomiota nälkää näkeville ja syille nälän taustalla. Nälkäpäivää vietetään YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestön FAO:n perustamispäivänä, ja sen kuluessa järjestetään satoja tapahtumia ympäri maailmaa.

FAO painottaa, että nälkää näkevät ovat lisääntyneet viime vuodesta 10 miljoonalla ja koronaviruksen seuraukset saattavat lisätä lukuun vielä yli satakin miljoonaa.