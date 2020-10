Eduskunta valmistautuu etätyöskentelyyn, kansanedustajat koulutetaan etä-äänestämiseen

Eduskunta valmistautuu etätyöskentelyyn kouluttamalla kansanedustajat etä-äänestämiseen loka-marraskuun aikana, kertoo eduskuntatiedotus.

Etä-äänestäminen tapahtuu eduskunnan laitteilla ja yhteyksillä vahvasti tunnistautuneena.

Eduskunta hyväksyi torstaina ehdotuksen eduskunnan työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta. Sen perusteella eduskunta voi erityisen vakavan ja hyvin laajalle levinneen vaarallisen tartuntataudin vuoksi päättää mahdollisuudesta toimittaa täysistuntoäänestykset etäyhteyksin. Samalla voidaan päättää valiokuntien mahdollisuudesta pitää virallisia etäkokouksia.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Eduskuntatiedotuksen mukaan riippumaton toimija on auditoinut etä-äänestämisen tietoturvan.

– Etä-äänestyksiin sekä virallisiin valiokuntien etäkokouksiin siirtymisen edellytyksenä on, että tämä on eduskunnan toimintakyvyn turvaamiseksi välttämätöntä. Perustuslakivaliokunnan tehtävänä on arvioida oikeudelliset edellytykset menettelyyn siirtymiselle, jonka jälkeen asiasta päätetään eduskunnan täysistunnossa, eduskuntatiedotus kertoo tiedotteessaan.

Eduskunnan työjärjestyksen väliaikainen muutos on voimassa ensi vuoden syyskuun loppuun saakka.

Monia toimia toimintakyvyn turvaamiseksi

Eduskunnan puhemiesneuvosto antoi esityksen työjärjestyksen väliaikaisesta muuttamisesta kesäkuun lopulla.

Eduskunta on lukuisilla eri toimilla pyrkinyt turvaamaan toimintakykynsä koronapandemian aikana.

Istuntosalissa samanaikaisesti olevien kansanedustajien enimmäismäärä on eduskuntaryhmien yhteisellä päätöksellä rajattu 74 edustajaan. Keväällä eduskunnassa oli voimassa vielä tiukempi rajaus, joka rajasi edustajien määrän 54 edustajaan.

Eduskunnan yleisölehteri suljettiin keväällä, eikä rakennukseen ole otettu vastaan vierailijoita. Kansanedustajien avustajat ja muu talon henkilökunta on myös määrätty pääosin etätöihin.

Syyskuun lopulla eduskunnan täysistunnoissa otettiin käyttöön kasvomaskit.