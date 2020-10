Sote-valiokunnan puheenjohtaja ravintolarajoituksista: Ravintolatyyppien jaottelu ei johda aukottomaan tilanteeseen

Sosiaali- ja terveysvaliokunta jatkaa tiistaina mietinnön rukkaamista ravintoloiden rajoitusten jatkamisesta, sillä perjantaina valmista ei tullut. Perustuslakivaliokunta oli torstaina tiukkana hallituksen esitystä käsitellessään ja vaati siihen lausunnossaan muutoksia.

Perustuslakivaliokunta halusi sosiaali- ja terveysvaliokunnan etsivän keinoja, joilla rajoituksia voidaan erotella ravintolatyypeittäin. Perustuslakivaliokunta lisäksi edellyttää lausunnossaan, että jatkossa rajoitukset pitää perustella aluekohtaisesti. Sote-valiokunnan puheenjohtaja Markus Lohi (kesk.) sanoo STT:lle, että vaaditut korjaukset eivät ole ihan yksinkertaisia.

– Erityisen haastava on se, miten me eri ravintolatyypit lähdemme jaottelemaan. Jaottelu ei johda ihan aukottomaan tilanteeseen, Lohi sanoo.

Hän lisää, että koronan hoito on muutoinkin riskien hallintaa eikä absoluuttista tulosta saada koskaan aikaan.

Lohen mukaan tavoitteena on saada mietintö valmiiksi tiistaina. Lain on tultava voimaan ennen kuun vaihdetta. Jos lakia ei saada sitä ennen hyväksyttyä eduskunnassa, ravintolat voivat toimia ilman koronarajoituksia.

Lohi ei vielä avaa, millaisista yksityiskohdista valiokunta keskusteli, sillä asia on vielä kesken. Perjantaina valiokunta käsitteli asiaa noin kolme tuntia.

– Meillä on kaikki mahdollisuudet päästä yksimieliseen mietintöön. Kun elinkeinotoimintaa rajoitetaan, on tärkeää, että lopulliset linjaukset ovat tarkkaan harkittuja ja voisimme löytää mahdollisimman laajan yksimielisyyden, hän sanoo.

Rajoituksia tarkoitus jatkaa helmikuun loppuun

Sote-valiokunnan hampaissa olevalla hallituksen esityksellä ravintoloiden rajoituksia on tarkoitus jatkaa marraskuun alusta helmikuun loppuun asti.

Ravintoloiden toimintaa on rajoitettu keväästä alkaen koronan leviämisen estämiseksi. Toimet ovat saaneet runsaasti kritiikkiä sen takia, että esimerkiksi kahviloita ja yökerhoja ei erotella toisistaan. Tätä on perusteltu sillä, että erottelu on lakiteknisesti vaikeaa.

Tällä hetkellä alkoholin anniskelu on lopetettava koronatilanteesta riippumatta viimeistään kello 24 ja pahemman koronatilanteen alueilla kello 22. Ravintolat ja muut ravitsemisliikkeet saavat olla auki vielä tunnin anniskelun päättymisen jälkeen. Hallitus antoi asiasta pari viikkoa sitten asetuksen, jolla linjattiin ravintoloiden aukioloajoista tämän kuun loppuun asti.