Kansanedustaja Tom Packalén sanoo "ehkä" saaneensa koronaoireita jo keskiviikkona

Koronatartunnan saanut kansanedustaja Tom Packalén (ps.) sanoo STT:lle kokeneensa olleensa terve keskiviikkona, ennen kuin tieto hänen koronatartunnastaan seuraavana päivänä varmistui.

Perjantaina hän kuvasi vointiaan "lieväksi syysflunssaksi".

– Ei kuumetta, pientä nenänvuotoa. Vähän tuntuu siltä, ettei ole ihan siinä kunnossa, että voisi urheilemaan lähteä. Jos en tietäisi, että minulla on korona, niin en varsinaisesti pitäisi itseäni sairaana.

Tieto altistumisesta tuli torstaina, jolloin Packalén kävi päivällä testissä. Hän oli eduskunnassa viimeksi tiistaina ja keskiviikkona.

– Kun alkaa miettiä asioita, niin ehkä jotain oireita on voinut tulla aikaisemminkin, niin kuin, tuota keskiviikkona. Mahdoton sanoa, mikä on oireita tai ei, Packalén sanoi.

Packalén osallistui keskiviikkona ulkoasiainvaliokunnan ja suuren valiokunnan yhteiskuulemiseen, joka pidettiin Pikkuparlamentin auditoriossa. Pääministeri Sanna Marin (sd.) oli siellä kuultavana ja hän oli myös muissa eduskunnan tiloissa yhtä aikaa Packalénin kanssa.

Packalén kertoi STT:lle aiemmin, että sai puhelinsoiton mahdollisesta altistumisestaan torstaina, juuri kun oli tullut autolla eduskuntaan.

– Menin suoraan hakemaan lääkäriltä lähetteen testeihin, ja siitä saatiin sitten positiivinen tulos.

Hän sanoi, ettei tavannut eduskunnassa kovinkaan monia ihmisiä alkuviikon tiistaina ja keskiviikkona.

Koko täysistunto ei altistunut

Eduskunnan hallintojohtaja Pertti Rauhio kertoo STT:lle, että tieto Packalénin koronatestin tuloksesta tavoitti eduskunnan torstaina iltaseitsemän jälkeen.

– 19.05 tuli eduskunnan työterveyshuoltoon. 19.35...mitäs tässä puolessa tunnissa tapahtui...minä keskustelin työterveyslääkärin kanssa. 19.35 mennessä tieto oli mennyt puhemiehelle ja pääsihteerille.

Altistumisten jäljitys lähti Rauhion mukaan käytännössä käyntiin seuraavana aamuna.

– Sitten alkoi hahmottua, että voi olla, että altistuneita on enemmän. Voi olla, että altistuneita ei ole kovin paljon. En siihen ota vielä kantaa. Sitä varten tämä jäljitys tehdään, että tieto saadaan.

Julkisuuteen asia tuli perjantaina aamulla kahdeksan jälkeen, kun Packalén aamukahdeksan jälkeen julkisti asiasta tiedotteen.

Altistumisen todennäköisyyttä arvioidaan eduskunnassa sen mukaan, minkälaisessa tilassa on oltu ja onko maskeja käytetty, Rauhio kuvasi.

– Jos on ollut samassa täysistuntosalissa kuin tartunnan saanut, niin ei sen perusteella voi sanoa, että koko täysistunto olisi altistunut.

Eduskunnassa on ollut maaliskuusta lähtien yleisohje, että hengitystieoireista kärsivien tulee pysyä poissa.

– Sitä on aina välillä nostettu tietoisuuteen, että ohje on edelleen voimassa. Ei taloon, jos on hengitystieoireita. Se on ihan selkä ohje. Ei tehdä niin, että tullaan taloon ja kerrotaan, että minulla voisi olla korona, Rauhio sanoi.

Syytökset vastuunpakoilusta torjuttiin

Packalén syytti Facebookissa pääministeriä vastuunpakoilusta, kun tämä Packalénin tartunnan takia poistui EU-huippukokouksesta.

– Olen ollut samassa auditoriossa takarivistä maski päällä kuuntelemassa Marinin selityksiä EU-neuvotteluista, Packalén kirjoitti.

Hänen mielestään Marin "lintsaa" EU-neuvotteluista.

– Jos tämä saa pääministerin laittamaan itsensä karanteeniin ja lintsaamaan EU-neuvotteluista, niin ei häntä voi ainakaan vastuunkannosta syyttää, Packalén paheksui.

EU-asioista vastaava alivaltiosihteeri Jari Luoto torjui Packalénin väitteet ja tviittasi, että Marin ja komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen toimivat "ainoalla järkevällä tavalla ja varotoimia noudattaen" poistuessaan muiden hallitusten johtajien seurasta, kun olivat saaneet tiedon altistumisestaan.

Luoto sanoi STT:lle, että tieto altistumisesta saatiin Suomen valtuuskunnalle perjantaina aamun aikana.

– Silloin on tieto saatu eduskunnasta ja pääministeri todennut, että altistuminen on mahdollista. Yhteiskokouksessa oli hyvät turvajärjestelyt, auditoriossa on pitkät etäisyydet enkä muista, että olisin nähnyt siellä ketään ilman maskia. Mutta kun sieltä poistuttiin, niin siinä on saattanut olla tilanne jossa on ollut Packalén ilman maskia, Luoto sanoi.

– Ei ollut siinä muuta mahdollisuutta kuin poistua samalla tavalla kuin von der Leyen teki.

Tuomioja pysyttelee lähipäivät kotona

Kansanedustajista Erkki Tuomioja (sd.) ilmoitti Facebookissa pysyvänsä etäyhteyksien varassa lähipäivät, koska on saattanut altistua Packalénin tartunnalle. Packalénin toimintaa hän ei kehunut.

– Mutta mitä tekee tartunnan saanut persu-kansanedustaja: hän käyttäytyy kuin Trump ja syyttää pääministeriä vastuunpakoilusta ja lintsaamisesta. Oma kertomansa mukaan hän oli jo flunssaoireisena tulossa eduskuntaan – vastoin selviä ohjeita – kun sai tiedon positiivisesta testituloksestaan, Tuomioja moitti.