Suomessa on todettu 160 uutta koronatartuntaa, ilmaantuvuusluku on nyt edeltävän kahden viikon ajalta 50,8 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden.

Suomessa on raportoitu 160 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viikon aikana on raportoitu 2 902 tartuntaa, mikä on 1 433 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Myös eilen koronatartuntoja raportoitiin alle 200, kun koko alkuviikon ajan uusia tartuntoja raportoitiin päivittäin yli 200 kappaletta. Esimerkiksi tiistaina luku oli päälle 280. THL:n mukaan koronaviruksen ilmaantuvuusluku Suomessa on nyt 14 vuorokauden ajalta 50,8 tartuntatapausta sataatuhatta asukasta kohden. Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu 13 293 kappaletta. Mainos alkaa Mainos päättyy Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin liittyviä kuolemantapauksia on Suomessa raportoitu 351. Perjantaina määrä kasvoi yhdellä aiemmin ilmoitetusta. Sairaalahoidossa oli 56 ihmistä, joista kuusi tehohoidossa. Ylivoimaisesti suurin ilmaantuvuusluku Vaasassa Koronan ilmaantuvuudessa alueittain on edelleen suuria eroja. Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri Husin alueella ilmaantuvuusluku 14 vuorokauden ajalta sataatuhatta asukasta kohden on 81,5, kun esimerkiksi Kymenlaaksossa vastaava luku on 4,3 ja Kainuussa 4,2. Ylivoimaisesti suurin ilmaantuvuusluku koko maassa löytyy Vaasasta, jossa se on nyt 369,2. Vapaavuori jyrähti bileistä Helsingin pormestari Jan Vapaavuori on Twitterissä kommentoinut sosiaalisessa mediassa levinnyttä videota, jonka hänen mukaansa kerrotaan olevan eilisistä bileistä Helsingissä. – Koronaturvallisuudesta ei tietoakaan. Tänään kuulemma jatketaan. Tällainen piittaamattomuus raivostuttaa. Vaarannetaan ihmisten terveys ja tuhansien elinkeino, Vapaavuori kirjoittaa. Hänen mukaansa asia on selvityksessä. Skopjesta saapui lento eilen Suomeen Pohjois-Makedonian Skopjesta saapuva lento laskeutui Turkuun perjantai-iltana hieman ennen yhdeksää. Edellisellä Skopjen-lennolla viikko sitten perjantaina tulleista usealla todettiin koronavirustartunta. Asiasta tiistaina kertoneen Turun kaupungin mukaan tartunta todettiin seitsemällä lennolla olleella. Viikon takainen lento oli ensimmäinen Skopjesta Turkuun yli kuukauden tauon jälkeen. Lennot keskeytettiin ensin Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin päätöksellä elokuun loppupuolella, minkä jälkeen lentoyhtiö Wizz Air jatkoi keskeytystä kaupallisista syistä. Loppukesän aikana Skopjesta matkusti Turkuun useita koronavirustartunnan saaneita.