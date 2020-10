Koko maassa epävakaista säätä – ajokelit ovat paikoitellen huonoja

Tänään sää on koko maassa epävakaista. Maan etelä- ja keskiosiin on luvattu vesisadetta ja Lappiin lisää lumisadetta. Pohjois-Lappiin on luvassa poutaa, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta.

Ajokelit ovat Lapissa lähipäivinä huonoja lumentulosta johtuen. Myös maan etelä- ja keskiosien autoilijoita varoitetaan kuuraliukkaudesta ja mustasta jäästä. Maanantaina Lappiin on luvassa poutaa, kun viikko muualla maassa alkaa epävakaisissa sääolosuhteissa. Sadetta ropisee monin paikoin, ja aivan idässä Kainuu–Pohjois-Karjala-akselilla saattaa tupruttaa myös lunta. Tiistai on Ilmatieteen laitoksen mukaan enimmäkseen poutainen päivä, mutta sen jälkeen lännestä on tulossa jälleen uusia sateita etenkin maan etelä- ja keskiosaan. Lapissa leijaili eilen maahan ensilumi Lappiin satoi eilen talven ensilumi, kun Kilpisjärveltä Sallaan ulottuvalle vyöhykkeelle satoi lunta. Paikoitellen lunta satoi lähes 20 sentin kerros. – Lämpötila näyttäisi olevan Lapissa pääosin nollassa tai pakkasen puolella niin kauan kuin mihin ennuste ulottuu. Lumi ei ole ihan saman tien häviämässä sieltä, kertoi Ilmatieteen laitoksen päivystävä meteorologi Eveliina Tuovinen STT:lle lauantaina. Tuovisen mukaan enimpien lumisateiden alue meni turvavyömäisesti Lapin yli. Myös aivan pohjoisessa Inarissa ja Utsjoella satoi muutamia senttejä lunta. Satanut lumi näyttäisi Tuovisen mukaan toistaiseksi myös pysyvän lukuun ottamatta aivan eteläisintä Lappia, missä se voi sulaa pois.