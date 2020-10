Suomen edustaminen EU-huippukokouksessa voidaan uskoa tilapäisesti Ruotsille – "Tämä ei ole mikään ongelma", sanoo alivaltiosihteeri

EU-huippukokouksissa pääministeri Sanna Marinia (sd.) ei voi sijaistaa muu ministeri, sanoo pääministerin Eurooppa-asioiden alivaltiosihteeri Jari Luoto STT:lle. Jos pääministeri on pakottavasta syystä estynyt menemästä paikalle, ainoa keino paikata poissaoloa on Luodon mukaan pyytää toisen maan valtion- tai hallituksen johtajaedustamaan häntä.

– Sinne ei voi lähettää sijaista, ei varapääministeriä eikä ulkoministeriä, virkamiehestä puhumattakaan, sillä tarkoitus on ollut taata, että Eurooppa-neuvosto säilyy korkeimman tason päätöksentekoelimenä, Luoto sanoo.

Kansanedustaja Tom Packalénin (ps.) ilmi tullut koronatartunta aiheutti perjantaina erityisjärjestelyn, kun pääministeri Marin joutui mahdollisen altistumisensa takia lähtemään EU-huippukokouksesta kesken pois. Suomen edustaminen uskottiin kokouksen parin viimeisen tunnin ajaksi Ruotsin pääministeri Stefan Löfvenille.

Tämä saattaa herättää kysymyksen siitä, miten hyvin toisen maan edustaja voi ajaa toisen maan etua.

– Jos tulee sijaisjärjestelyn tarve, pyritään pyytämään sellaista päämiestä, jonka on luontevaa tuoda toisen päämiehen näkemykset esille, Luoto sanoo.

Luodon mukaan Suomi ja Ruotsi ovat myös melko hyvin kartalla toistensa näkemyksistä keskeisissä asioissa.

– Tämä ei ole mikään ongelma. Keskustelemme toistemme kanssa hyvin tiiviisti, Luoto vakuuttaa.

Kokouksen aiheina olivat koronapandemia, EU:n ja Britannian tuleva suhde, ilmastonmuutos sekä ulkosuhteet.

Pois jääneen maan näkemys voidaan välittää

Lokakuun alussa osat olivat toisin päin. Marin puhui Löfvenin ja Ruotsin puolesta Eurooppa-neuvoston kokouksessa, kun Löfven oli äitinsä hautajaisissa.

Kokoussalissa on mahdollista välittää toisen maan näkemys.

– Jos hallituksella tai päämiehellä on tarve nimenomaisesti nostaa jokin asia esille ja pitää siitä kiinni, järjestelyyn kuuluu, että se, joka ottaa vastatakseen toisen maan edustamisesta, tuo myös selkeästi näkökannat esiin ja pyrkii vaikuttamaan niiden puolesta, Luoto sanoo.

Eurooppa-neuvostossa pyritään löytämään yhteisymmärrys ensisijaisesti keskustelun kautta. Jos jouduttaisiin äänestämään, poissaoleva maa voisi Luodon mukaan luovuttaa äänensä edustajalle. Työjärjestyksen mukaan kukin päämies saa käyttää vain yhtä toisen päämiehen ääntä.

Marin ehdottanut videokokouksia

Edustamisen uskominen jollekin toiselle päämiehelle ei ole tavallista. Sitä mukaa kun Eurooppa-neuvoston kokouksia on järjestetty entistä tiuhempaan, entistä useammin joku päämiehistä saattaa Luodon mukaan kuitenkin joutua jättämään esimerkiksi osan kokouksesta väliin. Lisäksi koronaepidemia aiheuttaa poissaoloja. Esimerkiksi epäily altistumisesta virukselleon syy jäädä pois.

– Vaikeaa kuvitella, että kukaan, joka saisi tiedon altistumisestaan, voisi jäädä tällaiseen kokoukseen paikalle.

Marin ja Tanskan pääministeri Mette Frederiksen vetosivat kokouksessa Eurooppa-neuvoston puheenjohtajaan Charles Micheliin, että kynnys fyysisiin kokoontumisiin pidettäisiin riittävän korkealla ja tarvittaessa johtajat voisivat kokoustaa videoyhteydellä. Marinista myös viimeisin kokous olisi voitu järjestää etäyhteydellä.

Suomeen paluun yhteydessä Marinille tehty ensimmäinen koronatesti osoitti negatiivista. Toinen tehdään maanantaina.

Ministereillä neljästä viiteen sijaista

Suomessa hallituksen toimintakyky pystytään säilyttämään sijaisuus- ja etäyhteysjärjestelyin, vaikka useampi ministeri olisi samaan aikaan sairaana tai muuten estynyt. Jokaisella ministerillä on neljästä viiteen nimettyä ministeriä, jotka voivat tarvittaessa sijaistaa heitä.

Hallitusneuvos Arno Liukko valtioneuvostosta sanoo, että sijaisia voidaan tarpeen vaatiessa suhteellisen nopeasti määrätä lisää.

Valtioneuvoston yleisistuntoon riittää toimivaltaisuuden takaamiseksi, että viisi 19 ministeristä osallistuu siihen.

– Ei tunnu mahdolliselta, että tulisi sellainen tilanne, että niin suuri määrä olisi yhtä aikaa estynyt, että minimiä ei saataisi koolle, Liukko sanoo.

Keväästä lähtien yleisistunnot on videoneuvottelujärjestelmän avulla järjestetty niin, että ministerit on jaettu kolmeen eri tilaan. Yksittäisiä ministereitä on lisäksi toisinaan ollut etäyhteyden päässä.

– Johtava periaate on, että turvataan valtioneuvoston toimintakyky kaikissa tilanteissa, Liukko sanoo.

Ainakin 20 altistunut eduskunnassa

Kansanedustajilla vastaavaa sijaisuusjärjestelmää ei ole. Eduskunta on lukuisilla eri toimilla pyrkinyt turvaamaan toimintakykynsä koronapandemian aikana.

Esimerkiksi istuntosalissa samanaikaisesti olevien kansanedustajien enimmäismäärä on rajattu 74 edustajaan. Syyskuun lopulla eduskunnan täysistunnoissa otettiin käyttöön kasvomaskit. Seuraavaksi eduskunta valmistautuu etätyöskentelyyn muun muassa kouluttamalla edustajat etä-äänestämiseen.

Lauantaina kerrottiin, että kansanedustaja Packalénin koronatartunnan vuoksi reilut kaksikymmentä eduskunnan työntekijää, joista enin osa kansanedustajia, on altistumisen vuoksi omaehtoisessa karanteenissa.