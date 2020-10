Lunta on satanut tänään etenkin Lapissa – alkava viikko käynnistyy koleana

Suomen yllä tänään pyörinyt matalapaine on tuonut lumisateita etenkin Lapin etelä- ja keskiosiin, mutta myös Etelä-Pohjanmaalla maa on saanut talvista peitettä, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Muualla maassa sää on ollut epävakaista, ja etenkin idässä sateenvarjolle on ollut tarvetta.

Ajokeli on tänään ollut monin paikoin heikko etenkin Lapissa ja maan länsiosissa. Tieliikennekeskus on aiemmin päivällä varoitellut autoilijoita lumi- ja räntäsateista. Päivän mittaan on kerrottu lukuisista onnettomuuksista.

Mainos alkaa

Mainos päättyy

Huomenna vettä on vielä odotettavissa etenkin maan etelä- ja keskiosiin useassa olomuodossa, mutta tiistaina sää jo poutaantuu koko maassa.

Lämpötilat ovat alkuviikolla viileät, ja koko maassa pysytään alle viiden plusasteen. Pohjoisessa on pakkasta päivälläkin, etelässä lähinnä öisin. Tämä ennakoi liukkaita ajokelejä aamutuimaan. Vuodenaikaan nähden alkuviikon sää on hieman keskivertoa kylmempi, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Keskiviikkona koleus väistyy, kun lämpimämpää ilmaa nousee Suomeen. Lounaassa saatetaan päästä kymmeneenkin asteeseen. Lämmin ilma saapuu kuitenkin sateiden kera, ja loppuviikosta pohjoisessa voi tulla myös lisää lunta edellisen päälle. Etelämmässä lämmin jakso on silloin jo sulattanut viikonloppuna saapuneen lumen.

Lappiin satoi eilen talven ensilumi, kun Kilpisjärveltä Sallaan ulottuvalle vyöhykkeelle satoi lunta. Paikoitellen lunta satoi lähes 20 sentin kerros.