THL: Suomessa on raportoitu 131 uutta koronavirustartuntaa

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu tähän mennessä 13 555. LEHTIKUVA / HEIKKI SAUKKOMAA

Suomessa on raportoitu 131 uutta koronavirustartuntaa. Kahden viikon aikana on raportoitu 2 853 tartuntaa, mikä on 1 197 enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.