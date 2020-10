Yön uutiskooste: Sote-valiokunta hioo ravintolarajoituksia, Alaskaan annettu tsunamivaroitus laimeni

Tartuntatautilain väliaikainen muutos on voimassa lokakuun loppuun asti. Sote-valiokunnassa nyt korjattavana olevalla hallituksen esityksellä ravintoloiden rajoituksia on tarkoitus jatkaa marraskuun alusta helmikuun loppuun asti.

Eduskuntatalon pylväisiin viime vuonna kiivenneille ilmastoaktivisteille vaaditaan sakkoja julkisrauhan rikkomisesta - tuomio annetaan

Helsingin käräjäoikeus antaa tänään tuomion asiassa, jossa kahdeksalle ilmastoaktivistille vaaditaan sakkorangaistusta eduskuntatalon pylväisiin kiipeämisestä. Kyse on viime vuoden maaliskuussa olleesta mielenosoituksesta.

Syyttäjän mukaan aktivistit käyttivät nousussa apunaan tikapuita, köysiä ja valjaita sekä kiinnittivät pylväisiin lakanan. He jäivät pylväisiin muutamiksi tunneiksi eivätkä tulleet alas poliisin käskyistä huolimatta, syytteessä sanotaan. Syyttäjä vaatii syytetyille vähintään 40 päiväsakon rangaistusta.

Pk-yrityksissä vaikeuksia omaksua tekoälyä - Suomi kuitenkin alan johtavia maita

Suomi kuuluu maailman johtaviin maihin tekoälyn kehittämisessä, ilmenee tuoreesta selvityksestä. Suomen vahvuuksia ovat julkisen vallan toimet ja investoinnit, mutta ongelmia on teknologian omaksumisessa.

Asiaa on selvittänyt konsulttiyhtiö McKinsey tutkimuskumppaninaan Google. Selvityksen mukaan ongelmana on, että Suomessa on paljon pieniä ja keskisuuria yrityksiä. Niillä ei ole välttämättä kykyä hyödyntää tekoälyä. Yritysten johtokaan ei usein ymmärrä tekoälyn mahdollisuuksia.

Irlanti palautti täydet liikkumisrajoitukset maahan koronan vuoksi

Irlanti palaa ensimmäisenä EU-maana täysiin liikkumisrajoituksiin koronapandemian vuoksi, kertoo maan pääministeri Micheal Martin.

Rajoitukset astuvat voimaan keskiviikkona, ja ne ovat voimassa kuusi viikkoa. Ihmiset määrätään pysymään kodeissaan ja välttämään kaikkea muuta paitsi välttämätöntä liikkumista ulkona. Myös joukkoliikennettä rajoitetaan.

Ihmiset saavat liikkua kodeistaan vain viiden kilometrin säteellä, ja säännön rikkomisesta voidaan sakottaa. Baarit ja ravintolat saavat myydä ruokaa vain kotiinkuljetettuna.

Koulut ja päiväkodit aiotaan kuitenkin yhä pitää auki.

Noin viiden miljoonan asukkaan Irlannissa on todettu yli 50 000 koronatartuntaa. (Lähde: AFP)

Unkarissa korkeimman oikeuden tuomariksi nimitettiin valtapuolueen luottomies - nimityksen pelätään heikentävän oikeuslaitoksen itsenäisyyttä

Unkarissa maan parlamentti on hyväksynyt tuomari Zsolt Andras Vargan nimityksen maan korkeimman oikeuden johtavaksi tuomariksi.

Varga sai taakseen kaksi kolmasosaa parlamentista.

Vargan nimitystä on vastustanut muun muassa kansallinen tuomarikomissio, joka valvoo tuomareiden nimitystä. Komission mielestä nimitys heikentää oikeuslaitoksen itsenäisyyttä, sillä Vargan on katsottu olevan vahvasti kytköksissä pääministeri Viktor Orbaniin ja valtapuolue Fidesziin.

Orban on ollut vahvasti törmäyskurssilla EU:n kanssa, koska tämän on katsottu tehneen lukuisia Unkarin demokratiaa heikentäneitä uudistuksia. (Lähde: AFP)

Toimittajajärjestö kritisoi Estonia-dokumentin tekijöiden saamia syytteitä hautarauhan rikkomisesta

Kansainvälinen toimittajajärjestö Committee to Protect Journalists kritisoi Estonia-dokumentin kuvanneiden toimittajien rikossyytteitä.

Kahta dokumentin tekoon osallistunutta ruotsalaista syytetään hautarauhan rikkomisesta, josta maksimirangaistus on kaksi vuotta vankeutta. Toimittajajärjestön mukaan syytteet tulisi perua.

Myös Ruotsin journalistiliitto on kritisoinut syytteitä aiemmin.

Dokumentin kuvamateriaali on aiheuttanut keskustelua, koska sen mukaan aluksen kyljessä näkyy aiemmin raportoimaton repeämä. Viro on pyytänyt Ruotsia suostumaan uusiin sukelluksiin Estonian hylylle.

Autolautta Estonia upposi 26 vuotta sitten. 852 ihmistä kuoli ja 137 pelastui. (Lähde: TT)

USA:n vaaliväittelyihin uusi linjaus: Trumpin ja Bidenin mikrofonit suljetaan toisen puheenvuoron ajaksi seuraavassa väittelyssä

Yhdysvalloissa presidenttien vaaliväittelyistä vastaava komitea on päättänyt, että Donald Trumpin ja Joe Bidenin seuraavassa vaaliväittelyssä suljetaan toisen ehdokkaan mikrofoni toisen ehdokkaan vastausvuoron ajaksi.

Asiasta kertoo muun muassa brittilehti Guardian. Tällä halutaan välttää se, että presidenttiehdokkaat keskeyttävät toisiaan. Bidenin ja Trumpin ensimmäistä vaaliväittelyä kritisoitiin jatkuvien keskeytyksien vuoksi, joihin etenkin Trumpin katsottiin syyllistyneen.

Trumpin vaalitiimi on jo ilmoittanut hyväksyvänsä muutoksen.

Seuraava tv-väittely järjestetään torstaina paikallista aikaa Belmontin yliopistossa Tennesseen Nashvillessä.

Alaskaan annettu tsunamivaroitus laimeni

Alaskaan maanjäristyksen vuoksi annettu tsunamivaroitus on aiheuttanut vain pieniä aaltoja, kertovat Yhdysvaltain viranomaiset. Henkilö- tai omaisuusvahinkoja ei ole raportoitu.

Merellä tapahtuneen maanjäristyksen voimakkuus oli 7,5, mikä vastaa erittäin voimakasta maanjäristystä. Siitä annettiin tsunamivaroitus, mutta se näytti lopulta aiheuttaneen vain alle metrin korkuisia aaltoja.

Maanjäristys sattui maanantaina iltapäivällä paikallista aikaa. Varoitus koski Alaskan etelärannikkoa ja Alaskan niemimaata, jotka ovat harvaanasuttuja alueita. Joitain paikallisia asukkaita kuitenkin evakuoitiin varoituksen vuoksi.

Amnesty: Naispuoliset kotiapulaiset paiskivat ylipitkiä työpäiviä Qatarissa ja joutuvat yhä halventavan kohtelun kohteeksi

Qatarissa kotiapulaisten kaltoinkohtelu jatkuu uudesta laista huolimatta, kertoo ihmisoikeusjärjestö Amnestyn selvitys.

Amnestyn mukaan kotiapulaiset joutuvat tekemään kohtuuttoman pitkiä työpäiviä, heillä ei ole mahdollisuutta lepoon ja heitä kohdellaan halventavasti. Osa Amnestyn haastattelemista naisista oli joutunut jopa seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi.

Qatar otti käyttöön vuonna 2017 kotiapulaisten oikeuksia koskevan lain, jossa määrättiin muun muassa työtunneista ja palkallisista lomista. Laki ei näytä kuitenkaan parantaneen ainakaan kaikkien kotiapulaisten asemaa.

Amnesty haastatteli tutkimukseensa 105 naista.

Maailman merissä ajelehtivat haamupyydykset aiheuttavat laajaa tuhoa

Hylätyt tai hukatut kalanpyydykset vahingoittavat ja tappavat merieliöitä enemmän kuin mikään muu merten muovijäte, kertoo ympäristöjärjestö WWF. Nämä haamupyydykset ovat järjestön mukaan jo ajaneet kalifornianpyöriäisen ja muita merinisäkkäitä sukupuuton partaalle. Myös merikilpikonnat ovat vaarassa joutua haamupyydysten uhreiksi.

Ongelma pahenee, mutta hallitukset tai yritykset eivät juuri ole kiinnittäneet siihen huomiota, WWF moittii raportissaan.

Nasan luotain yrittää tehdä pikapysähdyksen asteroidin pinnalle

Yhdysvaltain lähettämä avaruusluotain yrittää tehdä keskiviikon vastaisena yönä Suomen aikaa pikapysähdyksen kaukaisen asteroidin pinnalle. Tarkoituksena on kerätä vähintään 60 grammaa näytteitä, jotka luotain palauttaa maahan vuonna 2023.

OSIRIS-REx-luotain lähti matkaa vuonna 2016, ja se on kiertänyt läpimitaltaan noin 500-metristä Bennu-asteroidia jo parin vuoden ajan. Lyhytkin käväisy asteroidin pinnalla on tarkkaa puuhaa, sillä kivenjärkäleiden keskellä oleva sopiva laskeutumisalue on vain muutaman normaalin parkkiruudun kokoinen.