Suomessa 222 uutta koronavirustartuntaa – kahdessa viikossa 1 261 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana

Ilmaantuvuusluku Suomessa viimeisten kahden viikon ajalta on nyt 50,1. LEHTIKUVA / Antti Aimo-Koivisto

Suomessa on raportoitu 222 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Kahdessa viikossa on raportoitu 3 022 uutta tartuntaa, mikä on 1 261 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Silloin raportoitiin 1 761 tartuntaa.