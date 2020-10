United Brotherhoodin lakkauttamisoikeudenkäynti jatkuu ensi viikolla – Hollannissa moottoripyöräjengejä on kielletty, mutta ne eivät ole kadonneet: "Lakkauttaminen ei ole lopullinen ratkaisu"

Rikollisjärjestö United Brotherhoodin lakkauttamista puidaan taas maanantaina oikeudessa, kun koronan katkaisemaa valmistelua päästään vihdoin jatkamaan. STT haastatteli syyttäjän edustajaa Hollannista, missä rikollisten moottoripyöräkerhojen lakkauttamisesta on käyty oikeutta jo vuosia. Syyttäjä pitää ryhmille asetettuja kieltoja tehokkaina, mutta korostaa, että ne eivät yksin riitä jengirikollisuuden suitsimiseksi.

Hollannissa kieltoja on haettu oikeusteitse usealle eri moottoripyöräkerholle. Bandidosta koskeva kielto on jo saanut lainvoiman. Helvetin enkelien, No Surrenderin ja Satudarahin kohdalla prosessi on vielä kesken muutoksenhakutuomioistuimissa ja korkeimmassa oikeudessa.

STT:n haastatteleman Hollannin syyttäjäviranomaisen näkökulmasta Bandidosta koskeva korkeimman oikeuden päätös oli rohkaiseva, mutta samalla pettymys. Oikeus nimittäin katsoi, että Bandidoksen valtakunnallinen organisaatio voidaan lakkauttaa, mutta jokaisella paikallisella osastolla on itsenäinen laillinen status. Niiden lakkauttamiseksi jokainen kymmenistä paikallisosastoista pitäisi lakkauttaa erikseen.

STT:lle haastattelun antoi puhelimitse Hollannin valtakunnallisen syyttäjäviranomaisen (Openbaar Ministerie, Landelijk Parket) viestintäedustaja. Viestintäedustajat eivät turvallisuussyistä kommentoi mediassa nimellään.

Bandidoksen kohdalla tulleesta takaiskusta huolimatta Hollannin syyttäjä pitää rikollisjärjestöjen lakkauttamista tehokkaana keinona hillitä rikollisuutta.

– Voimme syyttää yksilöitä rikollisryhmään kuulumisesta, mutta se ei vaikuta itse ryhmään. Toimet täytyy kohdistaa ryhmään. Kun ryhmä saadaan – usein paljon aikaa vaativassa siviiliprosessissa – lakkautettua, yksilöitä on mahdollista syyttää kielletyn järjestön toiminnan jatkamisesta.

"Me olemme yhä huolissamme"

Syyttäjän edustajan mukaan prosessi moottoripyöräjengien lakkauttamiseksi alkoi vuonna 2012 ja kesti vuosia ennen kuin vaikutukset alkoivat näkyä.

– Viimeisten kolmen vuoden aikana isoimpien rikollisten moottoripyöräkerhojen vaikutus on vähentynyt. Me emme enää näe niitä yleisillä paikoilla yhtä paljon kuin aikaisemmin.

Hän huomauttaa, että ryhmien toiminta ei ole loppunut.

– Me olemme yhä huolissamme. Jengit ovat edelleen olemassa.

Esimerkiksi Helvetin enkelit ja No Surrender ovat syyttäjän mukaan edelleen hyvin vaikutusvaltaisia Hollannissa.

– Satudarahin kohdalla kehitys on johtanut siihen, että se tekee yhteistyötä muiden rikollisjärjestöjen kanssa.

Mikä Suomea odottaa, jos UB lakkautetaan?

Mikä Suomea Hollannin syyttäjän mielestä odottaa, jos United Brotherhood lakkautetaan?

– Lakkauttaminen on hyvin tärkeä askel, mutta se ei ole lopullinen ratkaisu.

Syyttäjän mukaan viranomaisten pitää olla aktiivisia, sillä rikollisryhmien ei ole tapana alistua tuomioille tai viranomaismääräyksille. Kannattaa valmistautua siihen, että ne ovat luovia ja löytävät vaihtoehtoisia muotoja toimia, syyttäjän edustaja sanoo.

– Toiminta jatkuu joskus uudella nimellä tai uudella rakenteella, jolloin myös uusien ryhmien toiminta pitää tukahduttaa. Pitäkää ne pieninä, kun ne vielä ovat pieniä.

Hollannissa hyödylliseksi on myös koettu eri viranomaisten yhteistyö. Poliisin ja syyttäjän lisäksi Hollannissa työhön osallistuu muun muassa verottaja. Lisäksi maan parlamentissa on keskusteltu, pitäisikö paikallisviranomaisille ja kunnanjohtajille antaa oikeus rajoittaa rikollisjengien toimintaa alueellaan. Tällaisen hallinto-oikeudellisen kiellon edut ovat syyttäjän mukaan siinä, että ne tulisivat voimaan välittömästi.

Poliisi epäilee: UB:n toimintaa jatkettu laittomasti

Maanantaina Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa jatkuvassa UB:n lakkauttamisoikeudenkäynnissä kannetta ajavat erikoissyyttäjä ja Poliisihallitus. United Brotherhood vastustaa lakkauttamisvaatimusta ja vetoaa muun muassa ilmoitukseensa, jonka mukaan ryhmää ei enää ole.

UB määrättiin alkuvuodesta väliaikaiseen toimintakieltoon. Poliisi kuitenkin epäilee, että UB:n toimintaa on jatkettu laittomasti. Parikymppisen miehen epäillään pahoinpidelleen Riihimäen vankilan vartijaa toukokuussa nelikymppisen miehen yllytyksestä. Miesten epäillään toimineen UB:n nimissä.

Hämeen poliisi kertoi syyskuussa, että Lahteen on perustettu uusi rikollisryhmä Red Roots, jonka toiminta muistuttaa UB:n toimintaa. Poliisin käsityksen mukaan Lahden UB:ta ei enää ole, ja uuteen ryhmään on poliisin mukaan siirtynyt Lahden UB:n entisiä jäseniä.