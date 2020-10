Keskusrikospoliisi tiedottaa tietomurtotapauksesta iltapäivällä, rikosilmoituksen tekemisessä voi olla ongelmia ruuhkan vuoksi

KRP on aiemmin kertonut tutkivansa julkisuudessa ollutta arkaluontoiseen aineistoon kohdistunutta epäiltyä törkeää tietomurtoa ja törkeää yksityiselämää loukkaavaa tiedon levittämistä.

Psykoterapiakeskus Vastaamo kertoi keskiviikkona joutuneensa tietomurron ja kiristyksen kohteeksi, minkä seurauksena sen asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on joutunut vääriin käsiin.

KRP kertoi myöhään eilen illalla, että poliisin sähköinen asiointipalvelu oli ruuhkautunut ja että rikosilmoituksen tekemisessä voi olla ongelmia. KRP muistuttaa, että rikosilmoituksen ehtii tehdä myöhemminkin.

KRP vahvisti eilen STT:lle saaneensa yli 200 rikosilmoitusta ihmisiltä, jotka epäilevät, että heidän tietojaan olisi voinut tietomurron yhteydessä joutua vääriin käsiin. Tämä ei vielä automaattisesti tarkoita, että rikosilmoituksen tehneiden ihmisten tietoja olisi vuotanut rikoksesta epäillyn tai epäiltyjen haltuun.

Poliisi: Kiristysviestin ohjeita ei tule noudattaa

Vastaamoa koskeva tietomurto on kohdistunut kymmenientuhansien asiakkaiden tietoihin, joista osa on jo julkaistu. Lauantaina useat ihmiset kertoivat esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, että he ovat saaneet henkilökohtaisia kiristysviestejä tietomurtoon liittyen. Osa kiristysviestin saaneista on ottanut yhteyttä myös STT:hen.

Keskusrikospoliisi (KRP) kertoi olevansa tietoinen ihmisille lähetetyistä kiristyssähköposteista. Poliisi alleviivasi, ettei viestin ohjeita tule noudattaa. Sen sijaan poliisi neuvoo tekemään sähköisen rikosilmoituksen ja säilyttämään kiristysviestin ja muut mahdolliset todisteet.

Kiristysviestissä asiakasta vaaditaan maksamaan 24 tunnin kuluessa 200 euron arvosta bitcoineja. Tämän jälkeen summa kohoaa 500 euroon, jolle annetaan 48 tuntia maksuaikaa.

Kiristäjä uhkaa julkaista viestin saaneiden henkilötietoja, kuten nimen, henkilötunnuksen ja tarkan potilaskertomuksen, jonka kerrotaan sisältävän litterointeja keskusteluista Vastaamon terapeutin kanssa. Kiristäjän mukaan tiedot julkaistaan, ellei viestin saanut maksa pyydettyä summaa. Viestin mukaan asiakkaan tiedot poistetaan, jos tämä maksaa vaaditun summan.

Ihmisten saamien viestien perusteella ei pysty päättelemään, ovatko ne alkuperäiseltä tietomurtajalta vai muulta lähettäjältä.

Vastaamolta tietoa asiakastietojen sisällöstä

Psykoterapiakeskus Vastaamo julkaisi myöhään lauantaina nettisivuillaan tiedotteen, jossa se vastaa esimerkiksi kysymykseen siitä, mitä tietoja asiakkaista on sen järjestelmiin kirjattu.

– Vastaamon asiakasrekisterissä on asiakkaan yhteystiedot ja henkilötunnus. Näiden perusteella kullekin asiakkaalle luodun asiakasnumeron alla on hoitavan terveydenhuollon ammattilaisen manuaalisesti kirjaamia tietoja. Keskusteluita ei ole litteroitu, vaan kirjaukset ovat suppeampia ammattihenkilön kirjauksia, tiedotteessa sanotaan.

Asiakastiedoissa voi olla myös hoitosuunnitelmia ja hoidollisia tavoitteita ja viranomaisille tai asiakkaalle itselleen tehtyjä lausuntoja, Vastaamo kertoo.

Yritys kertoo tiedottavansa tietosuojalainsäädännön velvoittamalla tavalla kaikkia asiakkaitaan, joiden tiedot ovat tämän hetken tiedon valossa joutuneet tietoturvaloukkauksen kohteeksi. Asiakkaita lähestytään ensisijaisesti sähköpostitse.

Vastaamo: Suunnitellut terapiat jatkuvat

Vastaamo kertoi tiedotteessa, että tämän hetkisen tiedon mukaan tietomurron kohteena oli asiakasrekisteri marraskuussa 2018. Tietomurron seurauksena asiakkaiden luottamuksellisia tietoja on vuotanut marraskuun 2018 loppua edeltävältä ajalta. Lisäksi on Vastaamon mukaan todennäköistä, että järjestelmään on tunkeuduttu myös marraskuun lopun 2018 ja maaliskuun 2019 välisenä aikana.

– Tiedossamme ei ole, että tässä yhteydessä tietokanta olisi varastettu, mutta on mahdollista, että yksittäisiä tietoja on tarkasteltu tai kopioitu tuossa aikavälissä, tiedotteessa sanotaan.

Vastaamo sanoo, että sen tietojärjestelmiä on nyt tarkistettu.

– Ne ovat vahvasti suojattu ja niiden käyttöä valvotaan tehostetusti tietoturva-ammattilaisten toimesta.

Tiedotteessa yritys pahoittelee tapahtunutta useaan kertaan ja vastaa usein kysyttyihin kysymyksiin. Se kertoo myös avanneensa kriisipuhelimen tukeakseen tietomurron kohteeksi joutuneita asiakkaita.

Potilaalla on tietosuojalainsäädännön mukainen tarkastusoikeus siihen, mitä hänestä on kirjattu asiakastietoihin. Vastaamo kertoo tiedotteessaan, että näihin pyyntöihin vastaaminen voi nyt ruuhkan takia viipyä.

Yrityksen mukaan suunnitellut terapiat Vastaamossa jatkuvat.

– Tämä valitettava tapahtuma ei vaikuta toimintamme jatkuvuuteen, vaan terapiat jatkuvat asiakkaan kanssa sovitun mukaisesti, tiedotteessa sanotaan.

"Avainministerit pikaisesti koolle"

Sisäministeri Maria Ohisalo (vihr.) on kertonut Ylelle, että avainministerit tullaan kutsumaan pikaisesti koolle tietomurron takia. Hänen mukaansa keskusteluja on jo ehditty hieman käydä.

Ohisalo sanoi myös, että Suomessa pitää olla enemmän keinoja puuttua tapauksen kaltaiseen uhkaan.

– Tässä pitää toimia nopeasti, koska rikollisetkin löytävät jatkuvasti uusia keinoa hyväksikäyttää yhteiskuntaa ja ihmisiä.

Ohisalo sanoo, että kriisiapua tulee nyt järjestää kaikin mahdollisin keinoin. Hän sanoi myös, että viranomaistahojen ruuhkautuminen tapauksen vuoksi kertoo siitä, että myös tältä osin on selvitettävä, miten asioita voidaan hoitaa paremmin jatkossa.

Rikosuhripäivystyksen puhelinpalvelu auki myös tänään

Rikosuhripäivystys pitää tietomurron takia puhelinpalvelunsa auki myös tänään sunnuntaina kello 13–17. Rikosuhripäivystys antaa käytännön neuvoja rikosasiassa ja keskusteluapua.

Päivystykseen tulleissa yhteydenotoissa korostuu toisaalta tarve käytännön tiedolle siitä, mitä uhriksi joutunut voi tehdä, sekä toisaalta keskusteluavun tarve ahdistavassa tilanteessa, Rikosuhripäivystyksen tiedotteessa kerrotaan.